Attività produttive, avviso della Regione per le imprese interessate a partecipare a Smau 2024

L'assessorato alle Attività produttive pubblica avviso "Smau 2024" per selezionare micro, piccole e medie imprese e startup innovative.

L’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso “Smau 2024” per selezionare micro, piccole e medie imprese e startup innovative interessate a partecipare all’evento che si svolgerà a Milano dal 29 al 30 ottobre 2024. La finalità è promuovere il settore siciliano dell’innovazione nei contesti nazionali e internazionali. Smau, infatti, è un’articolata piattaforma europea dedicata all’innovazione, che comprende anche il grande evento internazionale di settore che si svolge nel capoluogo lombardo.

Occasioni per sviluppo delle imprese sicule

Per le imprese siciliane rappresenta un’occasione per sviluppare relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività di co-innovazione con realtà nazionali ed estere. L’avviso, che ha una dotazione finanziaria di 130 mila euro a valere sulle risorse dell’Azione 1.3.1 del Poc 14/20, prevede il sostegno a circa 20 imprese dell’Isola. Le aziende interessate, in possesso dei requisiti, potranno inviare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione fino alla mezzanotte del 7 giugno 2024, secondo le modalità indicate nell’avviso, compilando il form di candidatura al seguente link (clicca qui).