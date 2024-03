Audi, ricavi in aumento nel 2023: atteso l’arrivo di 20 nuovi modelli

Il gruppo si sta preparando al futuro producendo mezzi elettrici e termici

Il gruppo Audi (Volkswagen) che controlla anche i marchi Bentley, Lamborghini e Ducati, chiude il 2023 con consegne e ricavi in aumento, ma con margini in calo e annuncia che continuerà a produrre auto con motore termico per far fronte al cambiamento della domanda. Audi “si sta preparando al futuro producendo sia auto elettriche sia modelli termici”, si legge in una nota.

Il gruppo aveva indicato la scadenza del 2026 per la vendita di modelli termici in Europa e del 2033 per la produzione. Quanto al 2023, il gruppo chiude con ricavi in aumento del 13,1% a 69,9 miliardi di euro, un risultato operativo in calo a 6,3 miliardi, pari a un margine del 9% (12,2% nel 2022), e un flusso di cassa stabile a 4,7 miliardi. Le consegne sono state pari a 1,92 milioni di auto (1,64 mln nel 2022) e 58.224 moto (61.562 nel 2022). Il brand Audi ha consegnato 1,89 milioni di auto (+17,4%).

In aumento del 51% le vendite di auto elettriche a quota 178.429 unità. Audi punta ad ampliare la gamma prodotto con il lancio di 20 nuovi modelli entro il 2025, fra cui la nuova Audi Q6 e-tron da poco presentata, primo modello su piattaforma Ppe dedicata alle elettriche e sviluppata con Porsche. A livello industriale, Audi punta a rafforzare l’offerta in Cina: a partire dalla fine del 2024, Audi Faw Nev, la joint venture fra Audi e il gruppo cinese Faw, inizierà a Changchun la produzione di auto elettriche sviluppate per il mercato cinese.

Per il 2024 “ipotizzando una lieve crescita economica e una supply chain stabile”, il gruppo Audi prevede di generare un fatturato compreso tra 63 e 68 miliardi di euro, un margine operativo tra l’8% e il 10% e un flusso di cassa netto tra i 2,5 e i 3,5 miliardi di euro. Nel lungo termine in base al Program Performance 14, il gruppo punta a raggiungere un margine operativo del 14%. Quanto agli altri brand, solo Lamborghini oltre a Audi chiude il 2023 con consegne e ricavi in crescita a quota 10.112 unità e 2,6 miliardi di euro.

L’utile operativo si attesta a 723 milioni pari a un margine del 27,2%. Bentley invece registra un calo delle consegne a 13.560 unità (15.174 nel 2022) e dei ricavi a 2,94 miliardi (3,4 nel 2022). L’utile operativo è di 589 milioni, pari a un margine del 20%. Ducati infine chiude il 2023 con consegne pari a 58.224 unità (61.562 nel 2022), ricavi a 1,065 miliardi (1,089 mld) e un utile operativo di 112 milioni pari a un margine del 10,5%.