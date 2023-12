Auguri di Buon Natale 2023: frasi, simboli e poesie da inviare

È ufficialmente partito il periodo dell'anno dedicato agli auguri di Buon Natale e al famoso "a te e famiglia". Gli auguri 2023.

È ufficialmente partito il periodo dell’anno dedicato agli auguri di Buon Natale e al famoso “a te e famiglia”: domenica 24 dicembre 2023 è arrivata e con essa giungono le frasi di rito. Immagine, poesie ed espressioni tipiche delle festività natalizie iniziano già a fare il giro dei social e delle applicazioni di messaggistica come WhatsApp e Telegram.

Buon Natale 2023: frasi di auguri poco tradizionali

Di seguito alcune idee originali da inviare ad amici e parenti:

“Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero” (Charlotte Carpenter);

“Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli” (Taylor Caldwell);

“Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso” (Norman Brooks);

“Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno” (Charles Dickens).

Ironia natalizia: le frasi più iconiche

“Diventi ufficialmente anziano quando a chiamare i parenti per gli auguri di Natale sei tu”;

“Quest’anno ho scoperto che Babbo Natale ha gli occhi a mandorla. Se no, non si spiegherebbe che tutti i regali siano Made in China”;

“A Natale bisogna essere più buoni. Se ti fregano il posto per la macchina, ricorda che è Natale. Non rigargli la fiancata con la chiave, scrivigli sopra Buone Feste!”;

“Il Natale è una cospirazione per far sentire ai single che sono soli”;

“Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno”.

Immagini simbolo delle feste di Natale

In tutto il mondo le persone fanno l’albero di Natale, simbolo che Gesù ci dona la vita eterna.

Il colore rosso è un simbolo importante del Natale e ricorda l’Espiazione del Salvatore e il sangue che Egli ha versato per ognuno di noi.

I bastoncini di zucchero sono somiglianti a quelli usati dai pastori per guidare le loro pecore quando andarono a vedere Gesù bambino. Sono pure simbolo di Gesù Cristo quale Buon Pastore che ci guiderà alla salvezza e alla pace.

Sono presenti le luci ovunque a simboleggiare la stella che brillava nel cielo quando nacque Gesù Cristo.

Le campane suonano per annunciare una buona notizia della Nascita.

I doni a Gesù e quindi i regali di Natale.

Ecco alcune poesie di Natale

(Umberto Saba: A Gesù bambino)

“La notte è scesa

e brilla la cometa

che ha segnato il cammino.

Sono davanti a Te, Santo Bambino!

Tu, Re dell’universo,

ci hai insegnato

che tutte le creature sono uguali,

che le distingue solo la bontà,

tesoro immenso,

dato al povero e al ricco.

Gesù, fa’ ch’io sia buono,

che in cuore non abbia che dolcezza.

Fa’ che il tuo dono

s’accresca in me ogni giorno

e intorno lo diffonda,

nel Tuo nome”.

(Giuseppe Ungaretti: Natale)

“Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

Ho tanta

stanchezza

sulle spalle

Lasciatemi così

come una

cosa

posata

in un

angolo

e dimenticata

Qui

non si sente

altro

che il caldo buono

Sto

con le quattro

capriole

di fumo

del focolare”.

(Madre Teresa di Calcutta: È Natale)

“È Natale ogni volta

che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta

che rimani in silenzio

per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta

che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi

ai margini della società.

È Natale ogni volta

che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta

che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta

che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri”.

(Alda Merini: Buon Natale)

“A Natale non si fanno cattivi

pensieri ma chi è solo

lo vorrebbe saltare

questo giorno.

A tutti loro auguro di

vivere un Natale

in compagnia.

Un pensiero lo rivolgo a

tutti quelli che soffrono

per una malattia.

A coloro auguro un

Natale di speranza e di letizia.

Ma quelli che in questo giorno

hanno un posto privilegiato

nel mio cuore

sono i piccoli mocciosi

che vedono il Natale

attraverso le confezioni dei regali.

Agli adulti auguro di esaudire

tutte le loro aspettative.

Per i bambini poveri

che non vivono nel paese dei balocchi

auguro che il Natale

porti una famiglia che li adotti

per farli uscire dalla loro condizione

fatta di miseria e disperazione.

A tutti voi

auguro un Natale con pochi regali

ma con tutti gli ideali realizzati”.

Cosa si festeggia?

Il 24 dicembre, la Vigilia, quest’anno cade di domenica e l’intera giornata precede il giorno di Natale, festa che commemora la nascita di Gesù. Oltre agli appuntamenti in famiglia con pasti e riunioni si è soliti prendere parte alle celebrazioni religiose come la Messa di mezzanotte.

La redazione di QdS, offrendovi queste frasi e poesie da condividere, augura buon Natale 2023 a tutti i suoi lettori.

