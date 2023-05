Brucoli, dal 16 giugno la Ztl con varchi elettronici

Previste sanzioni oltre gli 83 euro. Il sindaco Di Mare: “Innovazione e tecnologia al servizio di un turismo rispettoso dell’ambiente”

AUGUSTA (SR) – A partire dal prossimo 16 giugno entrerà in vigore a Brucoli la Zona a traffico limitato (Ztl), con l’adozione, per la prima volta, dei varchi d’ingresso elettronici.

La novità è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il palazzo municipale di Augusta cui hanno preso parte il sindaco, Giuseppe Di Mare, il comandante della Polizia municipale, Salvatore Daidone, gli assessori alla Polizia municipale ed al Borgo marinaro di Brucoli, Giuseppe Carrabino e Giuseppe Tedesco.

La Ztl sarà attiva dal 16 giugno 2023 al 3 settembre 2023 il venerdì, i giorni prefestivi e festivi dalle ore 21 alle ore 2. Sarà attiva dal 4 agosto 2023 al 20 agosto 2023 tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 2. I varchi sono situati in via Nuova, via Libertà, via Augusta e via Canale. I varchi d’ingresso saranno attivi dal 15 maggio 2023 al 15 giugno 2023 con la scritta di colore rosso “Ztl Attiva” per una fase di pre-esercizio e informativa per gli utenti.

In detta fase, pertanto, non vi sarà nessuna sanzione/verbalizzazione automatica dai varchi elettronici. Restano salve le modalità sanzionatorie tradizionali per le violazioni al Codice della strada in relazione alle limitazioni sulla circolazione disposte con specifici provvedimenti per le domeniche di maggio 2023 e per il 2, il 4 e l’11 giugno 2023. Il sanzionamento automatico per gli accessi irregolari in entrata ed in uscita dalla Ztl partiranno da venerdi 16 giugno 2023. La sanzione ammonterà a € 83,00 + 17,50. Se pagata entro cinque giorni sarà di € 58,10 + 17,50.

L’accesso è consentito agli aventi diritto che hanno ottenuto l’autorizzazione de-materializzata rilasciata dal portale web https://augusta.sismic.it/. È possibile essere autorizzati tramite identità digitale Spid dell’avente diritto. Si segnala che già da subito, per gli aventi diritto, è facilmente inseribile la targa dei veicoli nella “White List” anche da smartphone per tramite del link all’uopo predisposto nel sito del comune di Augusta o direttamente all’indirizzo web già citato.

“Innovazione e tecnologia al servizio di un turismo più rispettoso dell’ambiente e della comunità dei residenti – ha dichiarato il sindaco Di Mare – per valorizzare l’unicità paesaggistica e preservare il patrimonio naturale del nostro borgo marinaro, per qualificare Brucoli come meta attrattiva e ordinata. L’attivazione della Ztl a Brucoli è un passaggio decisivo, che abbiamo preparato con cura, confrontandoci sempre e accettando proposte e suggerimenti – ha aggiunto -. Partiremo dal 15 giugno prossimo: è irrinunciabile la collaborazione di ogni cittadino, a partire dai residenti di Brucoli”.

“Abbiamo messo in conto i problemi tecnici iniziali e l’inevitabile rodaggio di una tecnologia di cui dobbiamo misurare efficacia ed impatto – ha concluso il primo cittadino – Nella fase sperimentale, chiediamo comprensione ai cittadini per possibili disagi o disservizi, assicurando loro di essere prontissimi ad adottare i correttivi e gli adattamenti che dovessero rendersi necessari. Garantiamo massima attenzione alla disponibilità dei parcheggi, considerato che il successo della Ztl dipende dall’efficiente organizzazione e dall’ampio utilizzo delle aree di sosta esterne all’abitato”.