Augusta, contrasto alla povertà, stanziati 700mila euro

Sono quattro le azioni del Piano di attuazione locale che verranno finanziate con l’importo: dal potenzialmento del servizio sociale professionale ai Progetti di utilità collettiva

AUGUSTA (SR) – Stanziati ben 700mila euro per il contrasto alla povertà. La notizia è stata data nel corso di una riunione del Distretto socio sanitario 47 Augusta-Melilli che si è svolta nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo municipale megarese.

Alla riunione hanno preso parte l’assessore alla Coesione sociale, Accoglienza e Programmazione del Comune di Augusta, capofila del distretto, Biagio Tribulato, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Melilli, Francesco Nicosia, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa il direttore del Distretto di Augusta, Lorenzo Spina, le dirigenti del settore Politiche Sociali di Augusta, Sebastiana Passanisi, e di Melilli, Carmela Laganà, del dirigente dei rapporti della gestione nel Distretto del Comune di Melilli, Daniel Amato, e degli stakeholders che hanno dato il proprio contributo alle iniziative del Distretto.

Sono complessivamente quattro le azioni del Pal (Piano di attuazione locale) del Fondo povertà 2021 che sono state approvate, nei giorni scorsi, dalla Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale del Distretto socio sanitario 47 Augusta-Melilli.

La Rete territoriale, presieduta dal Comitato dei sindaci, si è dimostrata uno strumento importante per i due Comuni del Distretto al fine di concertare le azioni da mettere in campo nel settore delle Politiche sociali e progettare i relativi fondi.

Le quattro azioni del Pal del Fondo di povertà

Nello specifico le azioni approvate sono il potenziamento del servizio sociale professionale; il rafforzamento dei servizi per l’inclusione; i servizi di segretariato sociale e i Progetti di utilità collettiva (Puc).

La somma complessiva di 700mila euro, relativa all’anno 2021, sarà così distribuita: per il potenziamento del servizio sociale professionale sono destinati 201.225 euro, di cui la maggior parte, poco più di 192mila per cinque assistenti sociali per 12 mesi; per il rafforzamento dei servizi per l’inclusione la somma prevista ammonta a 280.713 euro di cui 87.313 euro destinati ai tirocini di inclusione sociale, 90.700 euro per educativa domiciliare e il restante per due psicologi per 12 mesi e due sociologi per quattro mesi; la somma destinata al servizio di segretariato sociale ammonta in totale a 111.712 euro; infine per i Progetti di utilità collettiva sono assegnati 72.326 euro.

I progetti inviati al Ministero per l’approvazione definitiva

Non appena sarà ultimata l’elaborazione, i progetti saranno inviati al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l’approvazione definitiva.

“La rete territoriale – ha dichiarato l’assessore Tribulato – è fondamentale per la progettazione di tutti i fondi che afferiscono al Distretto per poter erogare servizi sempre migliori ai nostri cittadini”.

“Da oggi – ha aggiunto – si fissa anche un momento di confronto costante e continuo, che sarà questo tavolo permanente della rete territoriale, che deve portare con tutti gli stakolders portatori di interesse a motivare le argomentazioni a sostegno dei servizi che il Distretto deve erogare per tutte le fasce”.

“Le azioni approvate – ha concluso l’amministratore – sono anche il frutto dei buoni intenti delle due amministrazioni Di Mare e Carta che sinergicamente operano nel Distretto”.