Augusta e La Valletta unite dal Santo patrono

Firmato un protocollo d’intesa che sancisce il gemellaggio tra i due Comuni nell’ambito del progetto europeo Cerv. Il sindaco Di Mare: “Paesi con percorso storico simile”

AUGUSTA (SR) – Un gemellaggio all’insegna di San Domenico di Guzman è quello che è stato stretto tra Augusta e la capitale di Malta, La Valletta. A fare da cornice i festeggiamenti per il Santo patrono di Augusta e di La Valletta, fondatore dell’ordine dei domenicani. Il gemellaggio fa parte di un progetto europeo per la valorizzazione delle comuni radici culturali e del patrimonio storico intangibile.

L’accordo, che ha portato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, si è avuto grazie alla partecipazione al programma di finanziamento europeo Cerv, acronimo che in italiano sta per “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”, e in particolare al bando riservato ai gemellaggi tra comuni di Stati diversi, per progetti della durata tra 6 e 12 mesi che “Possano promuovere, – come recita l’avviso, – la diversità culturale, il dialogo, il rispetto e la comprensione reciproca e sviluppare opportunità di partecipazione civica a livello europeo”.

Il bando, con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, è stato aperto lo scorso 15 marzo e scadrà il prossimo 20 settembre. Il contributo dell’Unione Europea consiste in una sovvenzione forfettaria compresa tra 8.455 euro e 50.745 euro per singolo progetto.

Il protocollo d’intesa è stato siglato, nel corso di una cerimonia svoltasi presso il salone di rappresentanza del palazzo municipale di Augusta, dal primo cittadino megarese, Giuseppe Di Mare, e da quello di La Valletta, Alfred Zammit. Presente anche una folta delegazione maltese composta dal segretario generale, Gabriella Agius, il manager Matthew Carbonaro, gli assessori ai Progetti Europei, Liam Pace, e alla Cultura e Turismo, Jurgen Briffa, lo storico Dante Cerilli, la presidente della società “The Island”, Ivana Legname, la società filarmonica “King’s own” con il presidente Ivan Piccininno, il vice Albert Dimech, Inez Cassar e Vince Spagnol. Presenti anche gli assessori della Giunta comunale megarese, il presidente del Consiglio comunale, Marco Stella, la presidente di Italia Nostra sezione di Augusta, Jessica di Venuta.

“I nostri Paesi non hanno solo una vicinanza geografica, ma anche un percorso storico molto simile – ha dichiarato il sindaco Di Mare -. Paesi che danno sul Mediterraneo, che vivono le stesse difficoltà, che affrontano gli stessi temi legati a questo grande mare che circonda le nostre terre. Oggi siamo qui per iniziare un percorso voluto dall’Unione europea per un progetto per la valorizzazione delle comuni radici culturali e del patrimonio storico e intangibile”.

“La Valletta e Augusta sono due città con similitudini storiche e un santo patrono unico che li accumuna San Domenico di Guzman, fondatore dell’ordine dei domenicani – ha affermato il sindaco Zammit -. È un gemellaggio nel segno della cultura, della tradizione popolare, delle fede cattolica e della valorizzazione della comune identità europea”. Il primo cittadino di La Valletta ha invitato il sindaco Di Mare per il prossimo 6 agosto, allorché la capitale di Malta festeggerà San Domenico.