Augusta, nuovo rimpasto per la Giunta Di Mare

È il secondo in tre anni: entrano nell’esecutivo comunale Giuseppe Spanò, Biagio Tribulato, Valeria Coco e Giuseppe Montalto. Restano in sella Concetto Cannavà, Tania Patania e Giuseppe Carrabino

AUGUSTA (SR)- Secondo rimpasto, in tre anni, per la giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare. La nuova giunta, definita dallo stesso primo cittadino di coalizione, è stata presentata nel corso di un incontro svoltosi presso il salone di rappresentanza del palazzo di città. Sono quattro i nuovi assessori tutti alla loro prima esperienza. Si tratta di: Giuseppe Spanò, Biagio Tribulato, Valeria Coco e Giuseppe Montalto. Della precedente giunta sono stati riconfermati Concetto Cannavà, Tania Patania e Giuseppe Carrabino. I neo assessori subentrano a Ombretta Tringali, Rosario Sicari, Giuseppe Tedesco ed Angelo Pasqua.

“Oggi è una giornata importante per questa amministrazione – ha detto il primo cittadino – . Abbiamo dato vita a questa condivisione del percorso amministrativo con tanti altri gruppi politici che si sono voluti aggregare a questa maggioranza proprio perché preferiscono essere attori del cambiamento, del rinnovamento dell’azione politica governativa che stiamo mettendo in campo”. “Un ringraziamento va agli assessori uscenti. In bocca al lupo ai nuovi assessori – ha proseguito Di Mare – . Questa è una giunta di condivisione amministrativa perché si continua quel lavoro già messo in campo bene. E’anche una giunta di coalizione che ci accompagnerà nei prossimi anni, in tutto quello che si farà per questa città. Continueremo a lavorare nello stesso identico modo. Non viene meno l’efficienza dell’amministrazione che sarà sempre in mezzo alla gente ed ai problemi, sempre disponibile. Questa è la linea guida che ho chiesto agli assessori”.

“Ringrazio tutti i gruppi politici che hanno permesso di fare questa azione per rafforzare l’azione amministrativa in città – ha concluso – . Ci aspetta una sfida importante e la porteremo a termine. Grandi progetti per la nostra città, alcuni già realizzati e altri da realizzare a breve. Con questa squadra governativa continueremo a toglierci grandi soddisfazioni”.

Le deleghe sono state distribuite nel seguente modo: a Tania Patania, che resta vicesindaco, va l’assessorato all’Economia e allo sviluppo della città con delega alle Attività produttive, Politiche portuali, Urbanistica e Politiche energetiche. A Biagio Tribulato va l’assessorato alla Coesione sociale, accoglienza e formazione, con delega alle Politiche familiari e la Scuola. Valeria Coco è l’assessore all’Innovazione e valorizzazione locale, con deleghe al Pnrr, al borgo marinaro di Brucoli, e alla Sanità. Concetto Cannavà è assessore alla Transizione ecologica, con delega al cimitero e ai rapporti con il Consiglio comunale. A Giuseppe Spanò va l’assessorato alla Manutenzione della città, con delega alle politiche abitative, l’edilizia pubblica e privata. Giuseppe Carrabino è l’assessore alla Cultura, promozione del territorio e sport. A Giuseppe Montalto va l’assessorato alla Sicurezza urbana, mobilità e servizi tecnologici, con delega alla Polizia municipale e alle aree mercatali. Il sindaco Di Mare mantiene per sé le deleghe al Bilancio e alla Protezione civile.