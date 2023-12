Augusta, ok al Bilancio di previsione 2024-2026

La Giunta ha approvato il previsionale per il biennio in anticipo di un mese. Il sindaco Giuseppe di Mare: “Prevediamo tante misure in campo sociale e siamo orgogliosi del risultato nella lotta all’evasione fiscale”

AUGUSTA – La Giunta comunale di Augusta ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

“Si tratta di un risultato storico per questa città approvare il bilancio un mese prima rispetto all’anno a cui si riferisce – afferma il sindaco Giuseppe Di Mare – . In questo modo, fin da subito, potremo agire in libertà e con tutti gli strumenti finanziari per poter portare avanti incisivamente l’azione per la nostra città”.

“Il bilancio prevede tutte quelle misure che abbiamo già realizzato in questi anni nel campo sociale, la mensa scolastica, l’assistenza ai più deboli, la vicinanza alle classi sociali meno abbienti, il servizio Asacom nelle scuole per i nostri ragazzi diversamente abili con grandi sacrifici e da questo punto di vista ci aspettiamo grande vicinanza anche da parte del governo regionale – aggiunge il primo cittadino – . Poi tutte quelle altre attività che abbiamo messo in campo da anni tra cui la messa in sicurezza delle strade, delle piazze, dei marciapiedi”.

“Poi – prosegue l’amministratore – il piano assunzioni che continua con grande slancio e determinazione. Vanno in pensione tanti dipendenti a cui dobbiamo dire grazie per quello che hanno dato a questo Comune, ma noi in questi tre anni stiamo continuando ad assumere tanti giovani, tanti professionisti, tante persone volenterose che ci danno una mano importante e il dato sulla progettazione che abbiamo messo in campo non è casuale: i progetti di riqualificazione di viale Italia e di via Lavaggi, della rotatoria di corso Sicilia sono il frutto di progetti redatti da neo assunti, giovanissimi tecnici. Stiamo investendo molto sulle assunzioni sotto ogni punto di vista perché crediamo che per poter ottenere risultati è necessario avere la disponibilità di professionisti al servizio di tutta la città. Continuiamo ad investire sul mondo culturale, sul turismo di questa città perché per noi la strada è tracciata: quella della riqualificazione turistica e di immagine anche della nostra Augusta”.

“Siamo orgogliosi di un risultato: la lotta all’evasione con risultati importanti – sottolinea Di Mare – Proprio nei giorni scorsi abbiamo cominciato ad inviare gli accertamenti dei 3.900 fantasmi per quanto riguarda la Tari. Scovare evasori significa far si che l’anno successivo la platea di chi paga si allarga e quindi qualcosa in meno pagheremo tutti quanti. Per quanto riguarda gli investimenti che vedranno la nostra città nel 2024 sede di innumerevoli cantieri figurano tutti quelli del Pnrr: i due asili nido, la rigenerazione urbana della borgata, tutti lavori che partiranno nell’anno che ci aspetta e insieme a tutti gli altri che abbiamo programmato anche con fondi alternativi al Pnrr: le tre palestre che andiamo a riqualificare a breve, gli impianti di illuminazione, l’asfalto sulle strade dove ci sono dei pericoli, la riqualificazione dei nostri parchi gioco e della villa comunale che è partita e sarà incessante, la soluzione di problematiche relative al dissesto idrogeologico per cui sono pronte delle progettazioni da finanziare”.

“Continuiamo a pagare anche i debiti che, il più delle volte, provengono da lontano, da 15 – 20 anni. Lo facciamo in quell’ottica di sanare un Ente che abbiamo trovato con debiti soprattutto quelli che non avevano partecipato alle procedure del dissesto finanziario e che oggi ci aggrediscono – conclude il sindaco Di Mare – . Non è tutto rosa e fiori, ci sono grandi sacrifici da fare ma siamo sicuri di poter vivere insieme una annualità, quella del 2024, che sarà piena di soddisfazioni per la nostra intera città”.