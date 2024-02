Augusta, ok al progetto della piscina comunale

Il nuovo impianto di nuoto andrà a rimpiazzare la vecchia struttura demolita nel 2022. Sorgerà su un territorio comunale in zona Monte. Il sindaco: “Grande notizia per la città”

AUGUSTA – La città di Augusta da ormai troppo tempo continua a soffrire la carenza di un impianto di nuoto. Infatti la piscina comunale “Gigi Turchio” è stata chiusa per inagibilità nel lontano 2008. In tutti questi anni tanti sportivi e appassionati di nuoto sono stati costretti a rivolgersi a strutture private o a recarsi negli impianti dei Comuni vicini con conseguenti maggiori spese.

La vecchia piscina comunale demolita nel 2022

Si è tanto discusso se ristrutturare l’impianto sportivo o se demolirlo. Alla fine, date le pessime condizioni in cui versava la struttura – oggetto a più riprese di azioni vandaliche – e l’anti-economicità del recupero, si è deciso di eliminarla. Nel 2022 hanno quindi preso il via i lavori di demolizione. Il progetto prevede che al posto della piscina venga realizzato un belvedere con spazi aperti, aree a verde e piazzole e l’allargamento a 9 metri e 25 del tratto stradale attiguo alla piscina che collega l’Isola al viadotto Federico II. Tuttavia, per altri due anni, Augusta ha continuato a essere priva di una piscina comunale.

Lo scorso 8 febbraio la Giunta comunale megarese ha approvato la delibera n.36 avente per oggetto “Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un impianto natatorio comunale in via Mendel”. In tal modo, l’amministrazione comunale intende “realizzare un progetto relativo alla costruzione di un impianto natatorio per formulare un offerta completa per la salute, sport e benessere legati all’acqua permettendo la promozione del nuoto e delle discipline derivate utili a migliorare la qualità della vita comunitaria”.

Il nuovo impianto verrà realizzato in via Mendel

L’impianto sarà realizzato nel territorio di proprietà comunale tra Via Gregorio Mendel e Via Niccolò Copernico nel quartiere Monte Tauro. Con successiva determina verranno formalizzate le nomine dell’ufficio progettazione per il progetto. Il progetto di fattibilità tecnico economica, elaborato da Caterina Scibilia, è stato redatto al fine di ottenere un finanziamento pubblico statale, regionale o similare.

Per la nuova piscina comunale è prevista una spesa complessiva di ben 5.956.681,00 euro. “Una bella notizia per il futuro di Augusta! – commenta sul proprio profilo social il primo cittadino megarese, Giuseppe Di Mare -. Mi riferisco al nuovo progetto, che abbiamo approvato in Giunta qualche giorno fa, per la costruzione di un impianto natatorio per formulare un’offerta completa per la salute, sport e benessere legati all’acqua permettendo la promozione del nuoto e delle discipline derivate utili a migliorare la qualità della vita degli augustani sul terreno di proprietà del Comune tra via Mendel e via Copernico (zona Monte)”.

“Il progetto è stato redatto al fine di ottenere un finanziamento pubblico statale, regionale o similari – prosegue il sindaco -. Siamo pronti per non farci scappare i prossimi bandi pubblici che da qui a breve saranno pubblicati. Un progetto cantierabile con tutti i requisiti per realizzare una nuova e moderna piscina comunale degna di questo nome”.

“Dal primo giorno della mia amministrazione – conclude Di Mare – ho voluto fortemente potenziare il “parco progetti” del Comune per non farci scappare nemmeno un euro di finanziamenti pubblici. Questa è pianificazione e programmazione”.