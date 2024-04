Augusta, riapre la biblioteca “Georges Vallet”

Lo spazio culturale era rimasto chiuso per due mesi a causa di alcuni lavori di ristrutturazione: sono state realizzate quattro sale dedicate a studio, lavoro in gruppo, creazione e dibattito

AUGUSTA – Riapre alla pubblica fruizione la biblioteca comunale “Georges Vallet” di Augusta. La biblioteca è rimasta chiusa due mesi per dei lavori di ristrutturazione. Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi in occasione della Giornata mondiale del libro, hanno preso parte il primo cittadino, Giuseppe Di Mare, gli assessori alla Cultura, Giuseppe Carrabino, e alla Manutenzione della Città, Giuseppe Spanò, il presidente del consiglio comunale, Marco Stella, i dipendenti della biblioteca, il direttore del sistema bibliotecario provinciale di Siracusa, Nunzio Marino, Elena Flavia Castagnino, della Sovrintendenza di Siracusa, e gli studenti del terzo istituto comprensivo Salvatore Todaro.

Un patrimonio librario di oltre 33mila documenti

Dall’8 Novembre 2012 la Biblioteca espleta le sue funzioni al piano terra del Palazzo di Città, conservando un patrimonio librario di oltre 33mila documenti. In base al Piano degli obiettivi 2023 – 2025 dell’VIII settore -Servizi per il Welfare e la Coesione Sociale, figura il potenziamento di programmi culturali e lo sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale. Valutate le criticità e i punti di debolezza della Biblioteca, si è ritenuto opportuno ripensare al ruolo della stessa per la sua comunità e quale debba essere il perimetro dell’offerta dei servizi culturali.

Pertanto, si è elaborata una proposta strategica di sintesi, con cui ridefinire e disegnare funzioni e nuovi servizi da erogare, individuando interventi urgenti da mettere in campo e quelli pianificati a medio e lungo termine. Ogni forma di intervento, in tal senso è stata mirata a rendere la biblioteca non solo uno spazio dedicato alla lettura, all’esposizione e al prestito di libri, ma anche e soprattutto, un luogo di coesione sociale, inclusione e spazio capace di fornire servizi finalizzati alla promozione della lettura, alla formazione, alla ricerca dell’informazione e allo sviluppo della creatività e della socializzazione sul territorio.

La biblioteca è stata completamente ristrutturata

Si è quindi proceduto a migliorare gli spazi, attraverso interventi di manutenzione ordinaria, la riorganizzazione degli spazi interni, l’orientamento alle collezione, la progettazione e realizzazione segnaletica, l’ideazione grafica di un logo identificativo. Vi è stata l’adesione al Polo Provinciale Interbibliotecario, lo svecchiamento, scarto e catalogazione digitale del patrimonio librario. La biblioteca è stata completamente ristrutturata con 4 sale dedicate per studiare, lavorare in gruppo, per creare e dibattere.

Una biblioteca tematica con sezioni dedicate alla Sicilia e autori locali, nuovi servizi di promozione alla lettura a sostegno della diversità, postazioni internet per l’utilizzo del catalogo in rete Opac ed infine anche il servizio Mlol (Media library on line) la biblioteca digitale per il prestito dei libri in digitale, con la più grande collezione di contenuti per biblioteche italiane.

“Abbiamo inaugurato uno spazio fisico che non resta solo tale ma che arriverà presto nelle case degli augustani con tutti i servizi digitali creati – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare -. Vi invito a visitare la biblioteca, a prendere in prestito libri, a coltivare la passione per la lettura ed infine a gustare la ‘conoscenza’ che solo un libro a volte regala e a condividerla con tutti”.