Ad Augusta riapre un’importante via di fuga

Si tratta della strada adiacente a Piazza delle Grazie, chiusa da anni per degli avvallamenti. Il sindaco Di Mare: “Promessa mantenuta, segnale di grande attenzione verso la città”

AUGUSTA – Ad Augusta è stata riaperta al traffico veicolare una importante via di fuga in caso di calamità naturale o industriale. Si tratta della strada adiacente a Piazza delle Grazie, che collega l’isola di Augusta al viadotto “Federico II”, chiusa da alcuni anni per una serie di avvallamenti che ne impedivano l’utilizzo.

Sono stati ultimati gli interventi di riqualificazione e di rifacimento del manto stradale per una spesa complessiva ammontante a ben 45 mila euro. Nel tratto in curva è stato allocato un guardrail ed è stata apposta la segnaletica orizzontale con le strisce che delimitano lo spazio per il parcheggio delle autovetture. Per la riapertura dell’arteria, si è svolta una breve cerimonia a cui hanno preso parte il primo cittadino megarese, Giuseppe Di Mare, l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Spanò, il presidente del Consiglio comunale, Marco Stella, ed i rappresentanti della ditta che ha realizzato i lavori.

“Era un promessa che avevamo fatto e che oggi manteniamo – ha dichiarato il sindaco Di Mare -. L’apertura di questa strada di Piazza delle Grazie, in prossimità anche di eventi che riempiranno questa nostra parte della città, è un segnale di grande attenzione nei confronti dell’intera città. Parliamo innanzitutto di una strada che serve come via di fuga di protezione civile. Da oggi questa strada potrà essere attraversata per entrare od uscire dalla nostra città e consentirà, speriamo mai, la possibilità di avere una via di fuga in caso di eventi importanti”.

“Voglio ringraziare l’assessore Spanò, che si è occupato personalmente della realizzazione di questi lavori, il responsabile del settore Urbanista, Massimo Sulano, che li ha curati e la ditta che li ha realizzati – ha proseguito il primo cittadino -. Continueremo a fare un appello ai cittadini a rispettare la segnaletica orizzontale e quella verticale che ci sarà. Il costo dei lavori è stato a intero carico del bilancio comunale ed è ammontato intorno ai 45 mila euro”.

“Da qui fino alla spiaggia di Cala Paradiso la progettazione del costone di Levante va avanti – ha aggiunto -. La settimana scorsa è arrivato il parere del Cts e stiamo definendo gli ultimi aspetti legati alla progettazione esecutiva per poi andare in gara. Contiamo a breve di aggiudicala e quindi ci apprestiamo alla realizzazione della riqualificazione di tutta questa meravigliosa costa, alla sua messa in sicurezza con i fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per un ammontare di cinque milioni di euro”.

“Lavori di messa in sicurezza di tutta l’area che è soggetta a frane e la sua riqualificazione con la realizzazione di qualche spazio fruibile tra cui figurano una piazzetta e una pista ciclabile – ha concluso Di Mare -. Sono previsti anche degli espropri da effettuare tra i diversi terreni privati che si trovano lungo il costone. Lavoro che gli uffici amministrativi stanno portando avanti e che contiamo di definire da qui a breve. Continuiamo a riqualificare la nostra città, a inaugurare l’inizio e la fine dei vari cantieri che oggi ci sono. Continuiamo a mantenere le varie promesse che fanno crescere sempre più la nostra Augusta”.