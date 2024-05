Ad Augusta al via i rilievi digitali per gli incidenti

Il Comune del Siracusano è il primo in Sicilia a dotarsi di un moderno sistema nel campo dell’infortunistica. L’assessore Montalto: “Sarà particolarmente utile per i sinistri più gravi”

AUGUSTA – Il Comune di Augusta è il primo Comando di Polizia Locale della Regione siciliana a dotarsi di un moderno sistema innovativo nel campo dell’infortunistica stradale. Si tratta di un sistema per il rilevamento della scena di un incidente stradale in maniera interamente digitale e nei minimi particolari. Lo ha reso noto l’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Montalto.

Sistema digitale di rilevamento incidenti stradali

In questi giorni sono in corso di svolgimento, nella sede della Polizia municipale di corso Sicilia, delle sessioni di formazione per gli agenti in servizio relativi al nuovo sistema. Detto sistema si chiama “iCam3D” ed altro non è che una innovativa apparecchiatura che rende possibile in pochi minuti l’acquisizione tridimensionale della scena di un sinistro auto. iCam3D si presenta come un tablet e funziona come una semplice telecamera.

L’utilizzo è estremamente intuitivo per l’operatore e rilevare ogni dettaglio della scena è facile come effettuare una ripresa video. La raccolta dei dati tridimensionale svolta dallo strumento permette di ricavare le coordinate precise nello spazio, recuperando facilmente informazioni quali la marca, il modello, il colore, tutte le caratteristiche del veicolo incidentato, compresa l’entità reale dei danni. La nuova strumentazione accelera i tempi in maniera esponenziale, perché ciò che le Forze dell’ordine effettuavano anche in alcune ore, adesso lo si fa in pochi minuti.

I vantaggi a livello di circolazione stradale sono non pochi dal momento che con la nuova macchina il luogo di un sinistro, magari chiuso al traffico proprio per i rilievi e per diverse ore, viene liberato in breve tempo. L’apparecchio genera file che possono essere facilmente trasferiti, inviati, condivisi, conservati e integrati anche nei software più diffusi dei normali pc oggi in circolazione.

“I dati cosi rilevati nei minimi dettagli, riprodurranno fedelmente le misurazioni rilevate in un file che sarà convertito in una tipologia di formato digitale immodificabile – dichiara l’assessore Montalto -. Il sistema di rilevazione metrica è certificato e brevettato da università italiana e sarà utilissimo nei fascicoli ove vi è interessata la Procura di Siracusa o su richiesta, da altre Forze di polizia di stanza nel Comune di Augusta con le quali il comando di Polizia locale di Augusta opera quotidianamente in piena sinergia”.

“La miglioria nella procedura di rilevamento dei sinistri stradali – prosegue l’assessore alla Polizia municipale -, è stata fortemente voluta dal comandante dei vigili urbani, Salvatore Daidone, che ha recepito e affrontato le criticità segnalate dagli uomini e le donne della Polizia locale di Augusta rimasti soddisfatti per il risultato raggiunto. Il progetto, avviato mesi addietro in sinergia con l’assessore alla Polizia locale, Giuseppe Carrabino, è giunto oggi a conclusione con il supporto del sindaco, Giuseppe Di Mare”.

“Piena soddisfazione da parte dell’amministrazione per questo obiettivo e per l’alta qualità del lavoro che ne deriverà – conclude Montalto – soprattutto in quei sinistri dove vi è prognosi riservata e con i dovuti scongiuri nei sinistri mortali”.