Augusta riqualifica il suo “polmone verde”

La villa comunale è da anni malridotta tra mancata manutenzione e atti vandalici. Ma adesso le cose stanno per cambiare: al via i lavori per 131mila euro per dare nuovo lustro al giardino

AUGUSTA (SR) – La villa comunale di Augusta, unico grande polmone di verde esistente in città, da tempo versa in stato di completo degrado e necessita di parecchi interventi che vanno dalla pulizia alla riqualificazione.

Chiunque percorra i viali dei giardini pubblici, intitolati al fisico megarese Orso Mario Corbino, può notare l’incuria totale in cui si trovano le aiuole, gli alberi, le panchine, i lampioni e quant’altro. Anche l’antico palco della musica ha subito danni. La struttura, ubicata nella parte est dei giardini pubblici, versa anch’essa in cattivo stato. Il palco, costruito nel 1891, dotato di un’ottima acustica, era utilizzato per le esibizioni della banda musicale cittadina, in occasione delle giornate di festa e rappresentava un punto di attrazione per tutta la cittadinanza. Da tanti anni non viene più utilizzato e la struttura è andata in progressivo degrado per la mancata manutenzione.

Come se non bastasse si è aggiunta l’azione di alcuni vandali che hanno divelto parte della pavimentazione in legno e danneggiato la tettoia. Nella parte ovest dei giardini pubblici è necessario il risanamento del muro di cinta prospiciente la porta Madre di Dio, puntellato dal 2011 con il conseguente restringimento della sottostante carreggiata.

Dopo varie promesse di riportare agli antichi splendori i giardini pubblici qualcosa finalmente pare muoversi. Infatti, in questi giorni, hanno preso il via i lavori di riqualificazione del lato est della villa comunale. Si tratta della ripavimentazione dell’area prospiciente il palco della musica e dei viali della zona circostante. Detti lavori saranno effettuati a spese del Comune con un finanziamento inserito in bilancio ed ammontante complessivamente a 131 mila euro.

La ditta aggiudicataria è la “Sbs costruzioni srl” di Paternò. Nelle scorse settimane sono stati ultimati i lavori relativi alla riqualificazione del vicino parco giochi. “Sono iniziati i lavori a carico del comune di quest’area della villa. Recupereremo l’area del palco della musica – ha dichiarato il primo cittadino Giuseppe Di Mare – . Iniziamo a mantenere un’altra promessa che avevamo fatto in campagna elettorale e cioè quella della riqualificazione del nostro gioiello che è la villa comunale”.

“A breve approveremo un progetto per la riqualificazione della parte centrale dei giardini pubblici – ha proseguito il sindaco – . Stiamo già lavorando alla realizzazione del progetto di consolidamento della zona ovest dove è sita l’elica, che sta franando, per eliminare il restringimento della carreggiata sottostante dovuta ai puntelli che sostengono il muro di cinta. Continuiamo con grande impegno ad occuparci di quelle opere che da tempo sono state abbandonate nella nostra città”.

“Presto anche il palco della musica e il bar Uzzo saranno riqualificati a cura di privati e quest’area sarà ridonata alla città nel migliore dei modi – conclude Di Mare – . Andiamo avanti senza lesinare alcuna energia. L’area sarà disponibile in tempo per le celebrazioni della festa del patrono San Domenico”.