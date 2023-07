Augusta, riqualificazione per il costone di levante

Disponibili cinque milioni, grazie alle risorse messe in campo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che serviranno a mettere in sicurezza l’area a rischio dissesto ed erosione

AUGUSTA (SR) – Il Comune di Augusta ha ricevuto alcuni importanti finanziamenti nell’ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Quello più cospicuo, ammontante complessivamente a cinque milioni di euro, riguarda la messa in sicurezza e la riqualificazione del costone di levante dell’isola. Quest’ultimo è frequentemente soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico a causa della continua azione dell’erosione marina.

“Una grande soddisfazione della mia Amministrazione, ancora una volta abbiamo ottenuto un grande risultato – commenta il primo cittadino, Giuseppe Di Mare -. È stata finanziata per l’intera somma richiesta dal Comune la riqualificazione del costone di via Marina Levante, nel tratto che va dal porticciolo turistico al lungomare Paradiso. È stato pubblicato il decreto che vede tra i Comuni assegnatari di finanziamenti anche quello di Augusta per l’importo massimo di 5 milioni di euro”.

“Poniamo fine ad un problema veramente difficile che non è mai stato risolto in questi ultimi anni – aggiunge Di Mare – . Chi vede l’area in oggetto non può non notare i pericoli che si presentano”.

“Il progetto è pronto sostanzialmente ed aspettiamo il parere degli Enti interessati per poi fare la gara – conclude il sindaco – . Una somma ancora una volta importante per portare avanti il cambiamento della nostra città”.

Un altro finanziamento riguarda il teatro comunale “Giuseppe Amato” sito all’interno della cittadella scolastica nel quartiere Terravecchia-Paradiso. Grazie ai fondi del Pnrr, ammontanti a ben 250 mila euro, la struttura sarà riqualificata e ristrutturata.

Gli interventi prevedono la riqualificazione energetica con la realizzazione di un cappotto termico. Si provvederà anche alla riqualificazione interna del teatro, del palco e dei camerini. Altri due progetti, finanziati con i fondi provenienti dal Pnrr “Investimento 1.1. Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, riguardano l’edilizia scolastica.

Il ministero dell’Istruzione, lo scorso 28 ottobre 2022, ha comunicato che il Comune di Augusta è stato ammesso al finanziamento. Si tratta della realizzazione di due asili nido: il primo sorgerà nel compendio scolastico denominato Domenico Costa 2, nel quartiere Borgata; il secondo verrà edificato in Via Barone Zuppello nella Contrada Monte Tauro. Il Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell’asilo del “Domenico Costa 2” avrà un finanziamento per un importo complessivo di euro 1.078.805,00.

Il Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell’asilo nido in Contrada MonteTauro – Via barone Zuppello avrà il finanziamento per un importo complessivo di euro 1.036.800,00. Infine sono stati assegnati i lavori relativi alla “Rigenerazione urbana delle aree a sud-est del quartiere Borgata-Parco Urbano tra via Dogali, via Catania e il sottocavalcavia”. Anche questi interventi sono stati finanziati in ambito Pnrr attraverso la partecipazione del Comune megarese al bando “Contributi agli Enti locali per progetti di rigenerazione urbana”. Il finanziamento complessivo ammonta a 1.965.000,00 euro.