Augusta ritrova la palestra dell’istituto “Todaro”

Dopo un’attesa durata quindici anni, saranno finalmente ultimati i lavori dell’Istituto comprensivo: disponibile un milione di euro per riqualificare interamente la struttura e l’area circostante

AUGUSTA (SR) – Dopo 15 anni saranno ultimati i lavori della palestra del III Istituto Comprensivo “Salvatore Todaro”.

Si tratta di una delle opere incompiute del comune di Augusta. Infatti, la Giunta comunale ha approvato, con la deliberazione n. 187 del 06/10/2023, “Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di completamento della palestra e degli spogliatoi della scuola Todaro sita in Via Gramsci nel quartiere Borgata”. La spesa complessiva degli interventi, finanziati attraverso un mutuo acceso con il Credito sportivo italiano, ammonta a 1.063.871,24 euro. I lavori dell’impianto sportivo vennero iniziati nel 2003 per poi essere sospesi nel 2007.

Nell’estate del 2010, dall’ufficio tecnico comunale, settore Lavori Pubblici, venne assicurato che i lavori sarebbero ripartiti con l’inizio dell’anno scolastico, ma il cantiere non venne aperto. Nel 2011 si attestò che il progetto esecutivo stava per essere approvato e che entro la fine di quell’anno sarebbe stata indetta una nuova gara d’appalto dato che il Comune megarese aveva risolto il contenzioso con la ditta appaltatrice dei lavori. La rescissione del contratto, con esecuzione in danno a carico dell’impresa, venne decisa dall’Ente dopo che la ditta appaltatrice non intese riavviare i lavori che, secondo i programmi, sarebbero dovuti ripartire nel gennaio del 2008.

La palestra della scuola “Todaro” versa in cattive condizioni

La struttura doveva essere ultimata con somme, in parte attinte dalla favorevole risoluzione del contenzioso ed in parte dal mutuo che il Comune aveva acceso con la Cassa Depositi e Prestiti per una somma pari a 300 mila euro. Tuttavia i lavori non sono stati affatto ripresi. Attualmente la palestra della “Todaro” versa in cattive condizioni; i bagni al suo interno sono stati smantellati, sottratti i cavi e le strutture in rame, pareti danneggiate ed iscrizioni di writers. Nell’area circostante si sono formate discariche di rifiuti e le erbacce hanno preso, tutt’intorno all’edificio, il sopravvento divenendo ricovero per topi e insetti. Il primo cittadino megarese, Giuseppe Di Mare, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo social, ha mostrato le condizioni in cui versa la palestra.

“Ad Augusta esistono opere che sono rimaste incompiute da decenni! Una di queste è la palestra della scuola Todaro – afferma Di Mare – . Un impianto che doveva servire ai nostri giovani e alle nostre associazioni per praticare lo sport. Da tempo è abbandonata e l’opera non è stata completata nonostante siano stati spesi dei fondi”.

“In questi giorni – prosegue il sindaco – abbiamo approvato un progetto di oltre un milione di euro che è quasi pronto e attraverso un operazione finalmente andremo a dare alla nostra città un opera incompiuta, dimenticata da decenni”.

“Con la mia amministrazione, attraverso una seria programmazione per la riqualificazione delle infrastrutture, – conclude Di Mare – siamo quasi pronti a dare alla Città un’opera completa e funzionale per i giovani, la scuola e le associazioni sportive e di volontariato. Mettiamo in pratica quello che abbiamo sempre detto: più sport, più salute, più tempo per i nostri ragazzi”.