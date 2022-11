Aumenti bollette luce e gas, pagamenti a rate: chi può beneficiarne

Nel decreto Aiuti quater aiuti per fronteggiare gli incrementi delle fatture dell'energia. Tra i sostegni anche i benefit per la concessione dei premi aziendali

Nel decreto Aiuti quater spunta una misura contro gli aumenti delle bollette di luce e gas. Ci sarà la possibilità di chiedere la rateizzazione dei pagamenti.

Bollette a rate, chi può beneficiarne

A beneficiare della misura sono le “imprese residenti in Italia”. A loro viene concessa la possibilità di rateizzare gli importi “eccedenti l’importo medio contabilizzato” nell’intero 2021 per i consumi effettuati dal “primo ottobre 2022 al 31 marzo 2023” e fatturati entro il “31 dicembre 2023”. La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. E’ prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace.

Premi aziendali per pagare le bollette

Sul fronte bollette, dal dl Aiuti quater arriva un’altra misura. Sale infatti da 600 a 3.000 euro la soglia dei premi esentasse che le imprese potranno concedere ai dipendenti come ‘fringe benefit’ per sostenere i costi delle fatture. Il decreto alza il tetto previsto dalla norma del dl Aiuti bis. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, non concorreranno dunque a formare il reddito imponibile nel nuovo limite di 3.000 euro.