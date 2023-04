Aumento Istat, La Vardera: “A disposizione per chi vuol tornare in Sicilia a Pasqua”

L'ex Iena sceglie di non incassare la somma e "donarla" alle persone che non possono permettersi di tornare in Sicilia per le vacanze a causa del caro voli.

“Restituzioni dell’aumento Istat a disposizione di chi vuole tornare in Sicilia per Pasqua ma non può pagare l’aereo”: a parlare nuovamente di aumento Istat è Ismaele La Vardera.

L’ex Iena ha voluto rendere partecipi i cittadini della sua iniziativa sull’impiego della somma ricevuta.

Ismaele La Vardera e le restituzioni dell’aumento Istat

“Avrei tanto voluto non parlare ancora del famigerato aumento Istat, avrei tanto voluto potervi dire: finalmente lo abbiamo abolito, e non mi piace nemmeno tornare a scrivere che li sto donando nuovamente, come ho già fatto il mese scorso, perché qualcuno ha persino avuto da ridire: la beneficenza si fa in silenzio”.

“Ebbene questa non è beneficenza ma rendervi partecipi di un impegno che ho preso, vale a dire non incassare quella somma, e l’unico modo per mantenere l’impegno preso e dirvi che ne farò di quei soldi. Ahimè il nostro disegno di legge non è stato ancora discusso, e quindi anche questo mese ho ricevuto 652,90 euro netti. Sapere che ci sono tanti giovani che non possono scendere per Pasqua per via dei voli carissimi mi impone un ricordo, di quando anche io ero a Milano e non potevo permettermelo, per questo non potrò certamente rispondere alla necessità di chissà quante persone ma vorrei”.