Autismo, il tavolo tecnico alla “Città dei Ragazzi” per promuovere consapevolezza e inclusione

L'appuntamento è il 18 aprile 2024 e sarà sede di confronto e dialogo, al fine di migliorare le strategie per il supporto delle persone con spettro autistico.

Il tavolo tecnico “Attualità, Problematiche e Prospettive dello Spettro Autistico” sarà un importante momento di incontro volto a promuovere la consapevolezza e l’inclusione delle persone con autismo, ma anche ad analizzare le criticità delle famiglie che vivono l’autismo e i principali servizi offerti dalle strutture pubbliche e private.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’incontro, in programma per il giorno 18 Aprile 2024 alle ore 9.30 presso la “Città dei Ragazzi” a Catania in Via Gramignani n.128, riunirà istituzioni, famiglie e associazioni familiari. Già confermate presenze istituzionali dall’ASP di Catania, dal Comune di Catania, dagli Istituti Scolastici, dalla Diocesi di Catania e dalle imprese del terzo settore.

L’obiettivo del tavolo tecnico sull’autismo

L’obiettivo principale del tavolo tecnico è quello di facilitare un dialogo costruttivo tra i vari attori coinvolti, al fine di individuare strategie efficaci per migliorare il supporto e l’inclusione delle persone con autismo. Durante l’incontro, saranno condivise esperienze, analizzate le migliori pratiche e pianificate azioni concrete per il futuro.

La scelta della “Città dei Ragazzi” come sede per questo importante evento non è casuale. Questo luogo rappresenta un simbolo tangibile dell’inclusione sociale, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani e delle loro famiglie, creando un contesto di comunità sia per le persone che per tutte le realtà che decidono di aderirvi. All’interno della struttura si trova anche il centro diurno dedicato a “Mario e Bruno De Luca”, che offre percorsi di autonomia personalizzati per giovani adulti autistici con severa compromissione associata.

L’evento è promosso da L’Associazione Un Futuro per l’Autismo, l’Associazione AutismoOltre, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la cooperativa Villaggio del Magnificat e la cooperativa Un altro Modo.