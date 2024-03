Auto si cappotta nella notte: brutto incidente nel Catanese

Nella notte, un bruttissimo incidente si è verificato tra Biancavilla ed Adrano, in provincia di Catania: due i feriti

Un brutto incidente nella notte ha provocato due feriti per fortuna non gravi. Il sinistro si è verificato al confine tra i territori di Biancavilla ed Adrano, in provincia di Catania.

Due auto coinvolte nell’incidente: una si è ribaltata

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata su se stessa. Sul posto, intervento del personale medico del 118 e dei carabinieri.

