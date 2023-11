Auto contro camion sull’A29 nel Trapanese: un ferito in ospedale

Per cause ancora da chiarire, si è verificato un violento scontro tra un'auto e un camion nel tratto tra gli svincoli di Gallitello e Salemi

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (15 novembre) sulla autostrada A29. Per cause ancora da chiarire, si è verificato un violento scontro tra un’automobile e un camion nel tratto tra gli scinvoli di Gallitello e Salemi. Nell’impatto una persona è rimasta ferita, trasferita in ospedale per accertamenti.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati quest’ultimi per estrarre la persone rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto. Presenti gli agenti della polizia stradale i rilievi.