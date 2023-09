Auto contro moto nel Ragusano: centauro ferito

Per cause ancora da chiarire, la moto si sarebbe scontrata con un'automobile all'altezza dello svincolo di Maganuco

Un motociclista è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Marina di Modica, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da chiarire, la moto si sarebbe scontrata con un’automobile all’altezza dello svincolo di Maganuco. Ad avere la peggio il centauro, rimasto ferito nell’impatto.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasferito il conducente della moto all’ospedale “Nino Baglieri”. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Marina di Modica.