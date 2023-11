Auto contro tir, scontro in viale Regione Siciliana: brutto incidente a Palermo

Grave incidente lungo viale Regione Siciliana a Palermo: due automobili si sarebbero andate a scontrare contro un tir

Un bruttissimo incidente si è verificato qualche istante fa su viale Regione Siciliana, in direzione Catania, all’altezza del cavalcavia di via Pitrè. La dinamica del sinistro non è ancora chiara ma pare che siano tre i mezzi coinvolti: due auto e un tir.

L’incidente ha causato il rallentamento del traffico

Sul posto è al momento presente l’infortunistica stradale per i rilievi del caso. Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti. L’incidente sta causando rallentamenti al traffico in zona.

