Shock in via Roma, Range Rover in contromano sfonda l’ingresso di un negozio

Nessun ferito ma tanta paura a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Sul posto la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti sull'accaduto.

Momenti di vero e proprio panico in via Roma a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, dove un’auto contromano ha finito la sua corsa contro un negozio.

Protagonista della vicenda un 58enne empedoclino alla guida di una Range Rover.

Auto contromano in via Roma a Porto Empedocle

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe percorso contromano una parte della via Roma e avrebbe prima impattato contro un’auto e poi sfondato l’ingresso di un negozio di articoli per la casa gestito da commercianti cinesi. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenza. Ciò nonostante, ha comunque scatenato il panico tra i testimoni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori della polizia locale e delle Volanti per i rilievi e gli accertamenti di rito sull’accaduto.

Immagine di repertorio