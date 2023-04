Auto esce fuori strada e si schianta contro un ponte: muore 22enne, grave l’amico

I vigili del fuoco hanno estratto a fatica i due giovani dall'abitacolo

E’ un sabato notte di sangue quello vissuto tra i comuni di Pontinia e Sezze, in provincia di Latina. A perdere la vita, a causa di un brutto incidente stradale è un giovane di 21 anni. Il ragazzo che era a bordo dell’auto con lui è stato invece trasportato in condizioni gravi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sembra che nel sinistro non siano coinvolti altri veicoli.

Un ammasso di lamiere

A cercare di fare luce sull’esatta dinamica i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina: secondo una prima ricostruzione sembra che l’auto con a bordo i due giovani è finita fuori strada, schiantandosi contro un ponte di accesso ad una proprietà privata situata al lato della strada. A estrarli fuori dall’abitacolo, ormai ridotto ad un ammasso di lamiere, sono stati i vigili del fuoco, accorsi sul posto assieme ai sanitari del 118.