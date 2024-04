Auto in fiamme sulla Palermo-Catania, il conducente scappa e si mette in salvo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e gli agenti della polizia stradale per le indagini del caso

Un’auto è andata in fiamme questa mattina tra le gallerie di Trabia e Termini Imerese sull’autostrada Palermo-Catania. La vettura, una Peugeot 206, stava percorrendo il tratto autostradale quando per cause in corso di accertamento dal vano motore è partito un incendio. Il conducente è riuscito a fuggire in tempo dal veicolo, mettendosi in salvo, mentre diversi automobilisti hanno lanciato l’allarme.

Palermo-Catania, i vigili del fuoco spengono le fiamme

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, e gli agenti della polizia stradale per le indagini del caso. Per fortuna non ci sono feriti, ma il tratto di strada ha inevitabilmente subito dei rallentamenti.

