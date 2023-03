Impatto violento auto contro muro: quattro giovani feriti, due gravissimi

Notte funestata da un grave incidente nella zona del milanese: quattro giovani italiani in condizioni critiche

Un terribile incidente caratterizza la notte milanese. Verso l’una, in via Gorizia a Robecco sul Naviglio, il conducente di un auto perde il controllo del mezzo finendo per impattare violentemente contro un muro. Drammatico l’esito del sinistro, con due ragazzi di 19 e 24 anni portati all’ospedale in condizioni gravissime e altri due, di 29 e 21 anni, soccorsi per lesioni multiple. Sul posto, la scena presentatasi agli occhi dei sanitari del 118 – ben quattro le ambulanze accorse, un elicottero un auto medica, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Abbiategrasso – è comprensibilmente impressionante: tra le lamiere quattro ragazzi, tutti italiani.

19enne in gravi condizioni

Ad avere la peggio nell’incidente il 19enne, trasportato in condizioni critiche, in codice rosso, al Niguarda di Milano dove al momento si trova ricoverato nel reparto di neurorianimazione, in pericolo di vita. Molto grave anche il 24enne, ricoverato in prognosi riservata dopo il trasporto, sempre in rosso, al San Gerardo di Monza.Feriti anche un 21enne e un 29enne, portati in giallo a Legnano e al San Carlo. Tutti e quattro i ragazzi dopo l’impatto erano rimasti incastrati all’interno delle lamiere dell’auto e sono stati liberati dai vigli del fuoco. In base a una prima ricostruzione dei militari, l’auto, che proveniva da Magenta e stava viaggiando verso Abbiategrasso, stava procedendo a velocità sostenuta, quando, in una curva a gomito, il conducente ha perso il controllo, finendo contro il muro.

