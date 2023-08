Grave incidente sull’autostrada A27, auto sbanda e si ribalta: un morto e un ferito

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, Giampaolo Lunardon è morto a seguito delle gravi ferite rimediate nell'incidente.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, attorno alle 21, lungo l’autostrada A27, tra le località di Villorba e Conegliano, in provincia di Treviso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Renault Clio sarebbe finita per cause ancora da accertare contro il guardrail, lungo la carreggiata in direzione Belluno. Il mezzo si sarebbe anche ribaltato.

La vittima dell’incidente

L’impatto è stato molto forte e nell’occasione ha perso la vita un 26enne, Giampaolo Lunardon, originario di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Ferita, invece, l’altra persona che si trovava in compagnia del ragazzo.

L’accaduto è stato segnalato ai soccorritori dal conducente di un’auto che si trovava alle spalle del mezzo incidentato.

La persona ferita è stata estratta dalle lamiere e portata in ospedale, mentre per la vittima a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Il traffico lungo l’autostrada A27 è rimasto chiuso per diversi minuti.