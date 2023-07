Autocompattatore della RAP si ribalta a Palermo, tre operatori finiscono in ospedale

Tanta paura per gli operatori a bordo dell'autocompattatore della RAP. Da comprendere cosa possa aver causato l'imprevisto.

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio in via Socrate a Palermo, dove un autocompattatore della RAP, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, si è ribaltato causando il ferimento dei tre operatori che si trovavano a bordo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo stava percorrendo la strada quando, per motivi ancora da accertare, si sarebbe ribaltato su un fianco. A quanto pare, il sinistro sarebbe stato autonomo e non avrebbe coinvolto altri veicoli.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 in ambulanza che hanno provveduto a soccorrere i tre operatori della RAP rimasti feriti e successivamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente per loro non si parla di gravi conseguenze. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati della regolamentazione del traffico e dei rilievi di rito.