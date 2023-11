Autodromo di Pergusa, 2024 nel segno del rilancio

Inizia a prendere forma il calendario delle attività motoristiche: dopo i numerosi interventi avviati per adeguare le strutture del circuito, i prossimi dodici mesi si candidano a essere fondamentali per la valorizzazione del sito

ENNA – La stagione motoristica 2024 dell’Autodromo di Pergusa promette di essere ricca di eventi, con un incremento significativo delle attività sportive agonistiche rispetto al passato. Previsti sette weekend di gare, tra cui campionati italiani di Aci Sport di diverse categorie ed eventi internazionali.

Dopo la fase dell’iscrizione ai campionati, conclusasi lo scorso 11 ottobre, la delegazione regionale Sicilia di Aci Sport si riunirà oggi con gli organizzatori a Milo per definire i calendari delle attività regionali. Alla riunione parteciperanno tra gli altri il presidente Mario Sgrò e il responsabile tecnico sportivo Marco Crisafulli in rappresentanza dell’Autodromo di Pergusa per integrare in modo ottimale le date delle attività con le altre previste nei calendari 2024.

Tra le novità, in programma quattro weekend con la Crono racing Pergusa, cui parteciperanno, a livello sperimentale, oltre alle auto da corsa, anche le vetture stradali. Il circuito sarà adattato con tre chicane amovibili per rallentare la velocità, permettendo così alle auto solitamente impegnate in gare in salita di poter partecipare.

Il 17, 18 e 19 maggio è prevista la Settimana motoristica ennese, con la rievocazione del Gran Premio del Mediterraneo (Formula 1), del Premio Pergusa (Formula Junior) e della Coppa Città di Enna (Turismo, Gt e Sport).

Quelle di 7, 8 e 9 giugno sono invece le date del 3° Trofeo Città di Enna, che ospiterà il Campionato italiano Tct, Sport prototipi e Auto storiche. Inoltre, una novità in assoluto per Pergusa saranno le quattro gare di Mitjet dei campionati italiano e francese.

Infine, per il 4, 5 e 6 ottobre, dopo circa vent’anni, è in calendario il ritorno della Tre ore di Pergusa per Endurance Tcr.

L’impegno dell’Ente Autodromo ha consentito l’incremento delle attività sportive agonistiche e degli eventi previsti nel programma. Ma a permettere di conseguire questi risultati sono stati anche gli adeguamenti e i miglioramenti che, di anno in anno, sono stati effettuati nelle strutture e negli impianti. Nei giorni scorsi il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa Ceap ha trasmesso al Comune di Enna il progetto per la riqualificazione e l’efficientamento energetico della tribuna per ottenere le necessarie autorizzazioni. Nel frattempo, il Comune ha nominato il Rup del progetto nella persona di Noemi Scarlata, permettendo, così, un’accelerazione dell’iter burocratico. Inoltre, è stato predisposto il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione energetica della palazzina gare che è stato inviato alla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali per il parere di competenza.

Come ha sottolineato il presidente del Consorzio Ente Autodromo, Mario Sgrò, “per garantire la fruibilità e l’attrattività del sito è necessario proseguire con gli adeguamenti delle strutture e degli impianti. In tal senso, per programmare il futuro, ritengo sia indispensabile fare a fine anno un bilancio dei cinque anni trascorsi”.

“La gestione dell’Ente – ha concluso – proseguirà con lo stesso stile, preferendo una comunicazione basata solo su notizie certe e sui risultati concretamente raggiunti, piuttosto che su annunci e proclami”.