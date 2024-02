All’autodromo di Pergusa nasce la “Driving Academy”

Il Consorzio del circuito di Pergusa ha approvato il progetto che prevede la costituzione di una scuola di pilotaggio sportivo e di corsi di formazione in materia di guida sicura per auto e moto

ENNA – A Pergusa nasce la “Driving Academy Pergusa”, una scuola di pilotaggio sportivo e di guida sicura per auto e moto. Il Consorzio ente autodromo di Pergusa ha approvato, su proposta del presidente Mario Sgrò, il progetto che prevede l’istituzione della scuola di pilotaggio e l’attuazione di corsi di formazione in materia di guida sicura ed emergenza.

La scuola piloti sarà inaugurata prossimamente

Il presidente del Ceap, Mario Sgrò, precisa che l’Accademia “offrirà un servizio qualificato con professionisti del settore, proponendosi come una struttura permanente in grado di soddisfare in Sicilia, non solo gli sportivi ma, anche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, le specifiche esigenze della formazione di aggiornamento dei lavoratori della Pubblica amministrazione e delle aziende private”. “Finalmente, dopo un periodo di preparazione e definizione del progetto, stiamo riuscendo con grande soddisfazione – continua Sgrò – ad offrire un servizio di grande valenza sociale che non sia esclusivamente orientato allo sport ma anche alla sicurezza sulle strade”. La scuola sarà inaugurata prossimamente e saranno resi noti il programma delle attività, i calendari, i requisiti e le modalità di partecipazione alle attività di formazione.

Corsi di guida sicura in collaborazione con la Legione Carabinieri Sicilia

Nella stessa riunione del Consiglio di amministrazione sono stati adottati il Piano programma 2024-2026, unitamente allo schema di bilancio di previsione 2024-2026 ed è stato approvato lo schema del Protocollo d’intesa tra Regione Sicilia, la Legione Carabinieri Sicilia e il Consorzio ente autodromo di Pergusa che prevede, secondo l’accordo quinquennale, lo svolgimento di 59 corsi di “Guida sicura e di emergenza” presso lo stesso Autodromo.

Nei prossimi giorni a Palermo il Presidente Sgrò sottoscriverà il nuovo Protocollo d’intesa con il Presidente della Regione Siciliana e il Comandante della Legione carabinieri Sicilia. Il Presidente Mario Sgrò dichiara con soddisfazione: “Orgogliosi di collaborare con la Legione carabinieri Sicilia che ha rinnovato per 5 anni, sino al 2027, il progetto di ‘Guida sicura e di emergenza’ finalizzato ad istruire ed aggiornare professionalmente i militari in servizio presso i Nuclei investigativi, operativi e radiomobili, che svolgono compiti di primo intervento. Un progetto che rientra perfettamente tra le priorità della programmazione del Ceap è che è fortemente orientata a curare, anche, le azioni di rilevanza educativa e sociale”.