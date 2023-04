Autonomia: 15 aprile corteo a Caltanissetta, ‘è anticamera disgregazione Paese’

I promotori della manifestazione di sabato lanciano dunque un appello ”al massimo della partecipazione alla manifestazione di sabato

La manifestazione organizzata da Cgil, Uil, Anpi, Arci, Ali Autonomie, Legacoop e Uisp Manifestazione regionale contro l’autonomia differenziata sabato 15 aprile a Caltanissetta. A promuovere l’appuntamento – concentramento in piazza della Repubblica alle 9.30 e corteo in Corso Umberto – Cgil e Uil Sicilia, Legacoop, Anpi, Ali Autonomie, Arci, Uisp. “L’ultimo scippo che intende perpetrare il ministro Calderoli al Mezzogiorno è destinare ai Lep il Fondo di sviluppo e coesione. Sono risorse del Sud che si vorrebbe spalmare su tutto il Paese, utilizzando peraltro impropriamente fondi strutturali per la spesa corrente – si legge in una nota del comitato organizzatore – Si tratta di un provvedimento che isolerà ancora di più la Sicilia, allontanandola dal resto del Paese e dall’Europa. Diritti fondamentali come quello alla salute, all’istruzione, alla mobilità rischiano di essere pesantemente compromessi”.

Un circuito vizioso

“L’autonomia differenziata – sostengono i promotori della protesta – è un attacco all’unitarietà dei diritti sociali e accrescerà i divari territoriali. Mentre l’Ue con il Pnrr dà indicazione di colmare i profondi divari già esistenti tra le diverse aree geografiche, il governo si muove in direzione opposta. L’allentamento dei vincoli di solidarietà nazionale creerà un circuito vizioso di cui pagheranno alto il prezzo le regioni meridionali ma anche lo Stato nel suo complesso. Bisogna dire con forza e coralmente no all’autonomia differenziata, l’anticamera della disgregazione del Paese, e chiedere invece misure per lo sviluppo della Sicilia”. I promotori della manifestazione di sabato lanciano dunque un appello ”al massimo della partecipazione alla manifestazione di sabato a Caltanissetta”.