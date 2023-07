Gli incendi mettono a dura prova la viabilità nel Palermitano: chiuso un tratto della A19

Sono ore tristissime e drammatiche per la Sicilia, per il popolo siciliano

Sono ore tristissime e drammatiche per la Sicilia, per il popolo siciliano. Una delle province più colpite in queste ore è Palermo, tra i disagi più importanti quello scoppiato in piena notte che ha causato l’obbligato stop dell’aeroporto Falcone e Borsellino fino alle ore 11 di questa mattina. Ora, con gli altri tantissimi incendi bisogna fare i conti con la viabilità.

A tal proposito, dopo alcuni disagi registrati nella mattinata, per esempio in un tratto di autostrada A29, all’altezza di Isola delle Femmine, con la nota fatta dal sindaco del Comune di Capaci che informava i cittadini dell’impossibilità di raggiungere Palermo tramite il suddetto collegamento. Pochi minuti fa l’ultima comunicazione ufficiale da parte dell’Anas.

Autostrada A19 chiusa tra Palermo e Villabate

A causa dell’emergenza incendi che sta interessando la Sicilia, alcune arterie sono chiuse al traffico. In provincia di Palermo, l’autostrada A19dir è provvisoriamente chiusa tra Villabate e Palermo, in direzione del capoluogo.

Sono inoltre chiuse al traffico la strada statale 186 “Di Monreale”, dal km 19,100 al km 24,200, a Borgetto, e la strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” dal km 64,600 al km 64,800, a Taormina.

Il personale di Anas è costantemente impegnato sui luoghi per la gestione della viabilità.

L’incendio a Isola delle Femmine

A Isola delle Femmine stamani un incendio è arrivato fino a una concessionaria di auto, la Nuova Sport Car. Situata ai piedi della montagna della località nel Palermitano, le fiamme sono partite da lì fino ad arrivare alla struttura. Anche nella zona di Capaci, in corrispondenza della casetta “No Mafia” sono stati appiccati dei roghi.

La pesante nube di fumo che si è innalzata dalla concessionaria di automobili ha immobilizzato per un po’ il traffico. Chiusi per alcune ore, a causa della densa nube di fumo nero che ha azzerato la visibilità e reso l’aria irrespirabile, l’autostrada A29 da Carini allo svincolo di via Belgio (direzione Palermo, chiusa anche l’uscita di Tommaso Natale in direzione Trapani).