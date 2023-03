Autostrada A29, chiude lo svincolo ospedale Cervello: cosa succede

Importante avviso per gli automobilisti in arrivo da Mazara del Vallo e che si immettono nella rampa dello svincolo dell'ospedale Cervello.

Modifica alla viabilità lungo l’autostrada A29 Racc. Bis “Raccordo per via Belgio”, all’altezza di Palermo.

Verrà infatti chiusa la rampa in uscita dello svincolo “Ospedale Cervello” per i veicoli provenienti da Mazara del Vallo (Trapani). Il provvedimento è necessario per consentire l’esecuzione di rilievi tecnici in seguito a un incidente avvenuto sulla viabilità comunale.