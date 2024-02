Autostrada Siracusa – Catania, tratto di carreggiata chiuso fino a giovedì: i percorsi alternativi

Un'ulteriore chiusura al traffico sarà effettuata dal 19 al 22 febbraio.

Disagi per gli automobilisti che dovranno percorrere, da oggi e fino a giovedì 15 febbraio, l’autostrada Siracusa-Catania in direzione della città etnea: prevista la chiusura al traffico dell’intera carreggiata in direzione Catania, dal chilometro 25+142 al km 0+000.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La viabilità è interdetta a causa di attività di formazione dei vigili del fuoco all’interno delle gallerie dell’autostrada Siracusa – Catania, tra le 9.30 e le 16.30. Non si tratta dell’unica chiusura prevista: sempre per la stessa attività, infatti, la Siracusa-Catania sarà interdetta al traffico veicolare dal 19 al 22 febbraio.

L’autostrada Siracusa – Catania

L’infrastruttura, attualmente la più moderna in Sicilia, collega la tangenziale di Catania ad Augusta con un percorso di 25 chilometri, attraversa la piana di Catania nel catanese e la zona collinare tra Lentini e Agnone.

Lungo il percorso sono presenti molte gallerie ed ecco perché sono tanti i chilometri che verranno chiusi. La galleria più lunga è la San Demetrio, quasi 3 chilometri tra le provincie di Catania e Siracusa, che ha conquistato, dopo la sua apertura nel 2019, il premio di galleria più sicura d’Europa.

Il percorso alternativo

La viabilità alternativa, da oggi a giovedì 15 febbraio, e dal 19 al 22 febbraio, è sempre la strada statale 114, nel tratto tra il bivio per Augusta e il ponte sul Simeto, sempre direzione Catania.