“Autovelox attivi a Catania”, la fake news gira sui social: ecco la verità

Il Comune di Catania commenta alcune bufale in circolazione sull'installazione di impianti rilevatori di velocità in città.

La notizia dell’imminente installazione dei semafori T-Red e degli autovelox alla circonvallazione di Catania continua a tenere banco e scatena gli utenti della strada: da ore sarebbe in circolazione sui social una fake news, che parla di impianti già attivi facendo temere multe a raffica e limiti di velocità improvvisamente cambiati.

Vista la situazione, il Comune di Catania è intervenuto direttamente con un post per smentire l’avvenuta attivazione degli apparecchi.

Fake news sugli autovelox, risponde il Comune di Catania

“In riferimento alla falsa notizia che circola su Fb e altri canali di informazione di presunte attivazioni di nuovi semafori T-red e autovelox alla circonvallazione, si ribadisce nessuno di questi sistemi di controllo è stato attivato. Pertanto nessuna variazione è avvenuta e pertanto la stessa informazione è da considerare del tutto destituita di fondamento”. Questa la nota del Comune etneo.

Il riferimento è ai tanti post che girano sui social – e non alle notizie che annunciano i futuri cambiamenti per la sicurezza stradale – con messaggi come: “”Buongiorno a tutti. Da oggi alla circonvallazione il limite è 30 km orari. Hanno piazzato 4 autovelox dal Garibaldi a Ognina. E hanno installato i t-red in ogni semaforo. ATTENZIONE perché il t-red oltre a segnare se passi col rosso, segna anche il giallo e se ti fermi più avanti della striscia o a cavallo della careggiata”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La verità

Negli scorsi giorni, il QdS aveva interpellato fonti vicine al Comune di Catania per comprendere la questione degli autovelox per la prevenzione di incidenti stradali sulla circonvallazione e nelle strade vicine al lungomare.

Degli impianti sarebbero già installati, ma ancora non operativi. L’attivazione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane: per i rilevatori di velocità, nello specifico bisognerà attendere la relativa gara.

Immagine di repertorio