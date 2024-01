Autovelox e T-Red in Circonvallazione e sul Lungomare di Catania: quando saranno operativi

Autovelox con limite di velocità fissato a 30 km/h già operativi lungo la Circonvallazione e sul Lungomare di Catania? Ecco come stanno le cose

Negli ultimi giorni hanno preso sempre più piede le voci relative all’imminente applicazione delle telecamere autovelox con limite di velocità fissato a 30 km/h lungo la Circonvallazione e il lungomare di Catania. Una notizia che ha immediatamente generato dibattiti all’interno della comunità etnea, costituendo certamente novità importante nell’ambito della viabilità e mobilità su due arterie fondamentali della città.

Autovelox e T-Red in Circonvallazione e sul lungomare: ecco cosa sappiamo

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione e stando a quanto affermato da fonti vicine al Comune di Catania, al momento sono state installate – ma non sono ancora operative – nelle zone in questione le cosiddette T-RED. Di cosa si tratta? Per T-Red s’intendono le telecamere montate sopra i semafori, in grado di rilevare instantaneamente un’infrazione (come ad esempio passare con il rosso) con conseguentemente multa da circa 41 euro per il trasgressore. Per quanto riguarda gli autovelox, ad oggi vi è ancora in corso la gara per la relativa aggiudicazione: una volta espletata essa, con tempistica di risoluzione prevista in circa 20 giorni, verranno montati anche i rilevatori di velocità. Secondo quanto ricostruito, dunque, il piano del Comune etneo sarebbe quello di rendere operativi entrambi i sistemi di controllo (T-RED ed autovelox) simultaneamente nelle prossime settimane.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI