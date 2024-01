Catania, smontano ruote ad autovetture: 40enne arrestato dopo inseguimento

Insieme a lui altre due persone rimaste ignote

Erano in tre, intenti, in via Santissima Trinità a Catania, a smontare le gomme di un’autovettura. Ad intervenire prontamente, a seguito di una segnalazione, nel corso della notte, sono stati gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania. Alla vista della volante, i malviventi si sono date alla fuga, facendo scaturire un inseguimento al termine del quale è stato bloccato uno dei complici. Si tratta di un 40enne pregiudicato catanese che, insieme alle altre due persone, rimaste ignote, aveva già provveduto a smontare quattro ruote di un’autovettura. Nei pressi dell’auto è stato rinvenuto e sequestrato un crick, utilizzato dai malviventi per sollevare l’auto.

Tentato furto

Al termine delle attività di rito, il 40enne è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso con altre persone. Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno e l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, la Sala Operativa ha provveduto a contattare il proprietario dell’auto al quale sono stati restituiti gli pneumatici.