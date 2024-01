Catania, improvvisa fuga di gas: emergenza in via Gabriele D’Annunzio

La strada è stata chiusa al traffico

Situazione di emergenza in pieno centro a Catania, precisamente in via Gabriele D’Annunzio. Qui infatti ieri sera ha avuto luogo una fuga di gas improvvisa all’incrocio con il corso delle Province. Questo ha portato all’inevitabile chiusura al traffico del tratto compreso tra l’incrocio con via Dalmazia e quello con via Vittorio Emanuele Orlando. Nel tratto tra l’intersezione con via Oliveto Scammacca e quello con via Dalmazia le auto stanno invece percorrendo la carreggiata controsenso, nonostante la posa delle transenne all’incrocio con via Oliveto Scammacca. Il personale della Polizia Municipale del capoluogo etneo sta gestendo la viabilità.

Le lamentele dei residenti

I residenti della zona hanno parlato di un’emergenza gestita male, mentre vanno avanti i lavori di scavo da parte della ditta incaricata. Gli operai di quest’ultima ci hanno comunque riferito che i lavori si concluderanno entro la giornata di lunedì.