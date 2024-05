Violento impatto tra un furgone, un camion e un’auto: due feriti nel Trapanese

Auto ribaltata dopo l'incidente: vigili urbani e 118 sul posto.

Si è registrato nella mattinata di mercoledì 22 maggio 2024 un nuovo incidente stradale in via Trapani a Marsala.

Tre i veicoli coinvolti e due i feriti.

Incidente in via Trapani a Marsala, due feriti

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrati – per cause da definire – tre mezzi: un camion, un furgone e un’auto (una Fiat Panda). Pare che tutti i mezzi viaggiassero nella corsia in direzione Marsala e che l’auto, in seguito all’impatto, si sia ribaltata. Il conducente della Fiat Panda e quello del furgone sarebbero rimasti feriti, fortunatamente – almeno in base alle prime informazioni – in maniera non grave. Illeso, invece, i conducenti del camion.

Sul posto gli operatori del 118 per soccorrere i feriti e i vigili urbani per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Nelle scorse ore tre impatti mortali

Nelle sole giornate del 20 e del 21 maggio si sono registrati numerosi incidenti in Sicilia, tre dei quali purtroppo mortali. In particolare, un uomo di 57 anni di Misilmeri (PA) è deceduto e una 25enne è rimasta gravemente ferita in seguito all’impatto tra due auto in via Nazionale. Poche ore dopo, nei pressi di una scuola di Campobello di Mazara (TP), un’insegnante – Ninfa Indelicato – è stata investita da un furgone ed è morta nonostante i tentativi di soccorso.

Il terzo incidente è avvenuto sulla Strada Statale 190, a Riesi (CL). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrati due mezzi: una Fiat Panda – con a bordo la vittima – e un Tir. Per un commerciante 55enne originario di Siracusa, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Immagine di repertorio