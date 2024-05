Autovelox danneggiati: probabilmente identificato il fantomatico Fleximan

Le forze dell’ordine avrebbero identificato il fantomatico Fleximan, accusato di aver danneggiato una serie di autovelox.

Le forze dell’ordine di Rovigo avrebbero identificato il fantomatico Fleximan, accusato di aver danneggiato una serie di autovelox in Veneto. Si tratterebbe di un padovano con precedenti penali di 42 anni, residente nel Rodigino, identificato grazie a un video. La casa del sospettato è stata perquisita dalle autorità, che hanno sequestrato materiale ritenuto utile per le indagini.

Indagini e sequestri: emersi riscontri

La Procura di Rovigo contesta al sospettato il “danneggiamento aggravato a beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede e di interruzione di pubblico servizio” per l’abbattimento di cinque autovelox fissi posti lungo la sede stradale nei comuni di Bosaro, Corbola, Taglio di Po e Rosolina. Le indagini, fa sapere la procura di Rovigo in una nota, sono state delegate ai carabinieri di Adria, del Nor, che hanno eseguito accertamenti sui luoghi e varchi. Svolte anche indagini di natura tecnica, riscontri su tabulati e celle, perquisizione e sequestri, acquisizioni denunce-querele e altra attività di indagine.