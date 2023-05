Avola, beccato in giro con un trattore rubato: scatta la denuncia

Il commissariato della polizia di Avola ha denunciao un uomo dopo averlo sorpreso alla guida di un trattore risultato rubato

In data 10.05.2023, personale del Commissariato di P.S. di Avola, a seguito di concentrata attività di indagine esperita, intercettava in una zona rurale di Noto un soggetto alla guida di un mezzo agricolo di elevato valore economico. Il personale eseguiva un controllo su strada a carico dello stesso in quanto vi erano dubbi sulla provenienza lecita dei mezzi agricoli a lui in uso. L’attività di indagine ha dato esito positivo permettendo di riscontrare che il predetto mezzo condotto dall’uomo era oggetto di furto denunciato presso le ff.oo. del Comune di Noto nel mese di aprile del 2016.

L’uomo aveva modificato in diverse parti il trattore



Gli accertamenti esperiti dagli investigatori sul veicolo hanno permesso di accettare che sullo stesso mezzo erano state alterate diverse parti essenziali alla sua identificazione. Difatti, era sia stata “punzonata” una targa riportante numero telaio artatamente modificato di altro mezzo sia erano state sostituite alcune parti della carrozzeria al fine di rendere il veicolo non identificabile.

A seguito dell’esecuzione degli accertamenti tecnici eseguiti il mezzo veniva restituito al soggetto che aveva patito il furto.