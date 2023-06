Avola, inaugurato il nuovo pronto soccorso

Il nosocomio “Di Maria” potrà contare su strumentazioni e locali all’avanguardia. La sindaco: “Scriviamo una pagina di storia in questo presidio ospedaliero”

AVOLA (SR) – Una eccellenza per la zona sud della provincia di Siracusa. Si tratta del nuovo pronto soccorso dell’ospedale “Di Maria” di Avola appena inaugurato. L’unità operativa sanitaria di emergenza è stata completamente rinnovata grazie all’investimento di ben 1,6 milioni di euro.

La nuova sede è stata realizzata nei locali contigui al vecchio pronto soccorso. Si è proceduto, con la riconfigurazione della viabilità per l’accesso delle ambulanze e dei mezzi di soccorso, alla realizzazione di un moderno ed efficiente pronto soccorso dotato di strumentazione e apparecchiature all’avanguardia, costituito da una nuova camera calda all’entrata per l’accesso dei mezzi di soccorso, dai locali per l’accettazione, l’attesa, il triage, una camera a pressione negativa per l’isolamento, la stanza rosa, ambulatori e sale distinte nei colori del triage per le cure e la gestione delle emergenze, puntando al miglioramento della ricettività del pronto soccorso e incrementandone spazi e livelli di servizio nel rispetto degli standard e delle linee guida in materia.

Nel vecchio pronto soccorso, nei prossimi giorni, saranno avviati i previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento che una volta completati consentiranno di fornire al nuovo pronto soccorso, essendo contigui, ulteriori spazi e locali disponibili a tutti i servizi dell’area di emergenza. “Realizzare questo pronto soccorso – ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – così come tutti gli altri servizi che abbiamo aperto, dalla pediatria, alla ginecologia e ostetricia per citarne soltanto alcuni, alle nomine dei primari, dei coordinatori delle professioni sanitarie e infermieristiche, agli incarichi di funzione, nonostante le difficoltà di tre anni di pandemia significa avere dato alla zona sud e a tutta la provincia di Siracusa un servizio di altissimo livello per la gestione della sanità dell’intero comprensorio”.

“Scriviamo una pagina di storia in questo presidio ospedaliero – ha detto il sindaco di Avola, Rossana Cannata – Personalmente, con questa Direzione, ho avuto il piacere e l’onore di portare avanti tante battaglie, e questa è una vittoria per un territorio intero, quello siracusano, perché l’ospedale di Avola/Noto è un ospedale Dea (Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione) di I livello in una zona sud che ancora doveva vedere attuare la nuova rete ospedaliera, che con questa Direzione e col Governo regionale abbiamo portato avanti. Oggi ne vediamo i frutti con l’apertura di altri reparti. Avere una rete ospedaliera che funziona, efficace ed efficiente, significa portare servizi riqualificando la sanità nei territori. L’apertura di questo nuovo pronto soccorso è la testimonianza di come la buona politica e la buona sanità riescono insieme a portare avanti obiettivi importantissimi per i cittadini”.

“La sanità pubblica è sempre più centrata sulla gestione della urgenza ed emergenza – ha affermato il direttore del pronto soccorso, Dario Chiaramida – ed è proprio per questa ragione che il comparto dell’emergenza ha assunto un ruolo centrale nella gestione e nello sviluppo dei nostri presidi ospedalieri. Il nuovo pronto soccorso di Avola, che si snoderà nei suoi tre tronconi front office, osservazione breve intensiva e medicina d’urgenza, congiuntamente all’impegno aziendale di formazione di una equipe medico-infermieristica moderna e competente, è un successo dell’Asp di Siracusa che mira alla virtuosa gestione della sanità di questa provincia”.