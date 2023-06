Avola, inaugurazione per il nuovo pronto soccorso

Giovedì 8 giugno 2023 alle ore 11,30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso del presidio ospedaliero G. Di Maria di Avola.

La nuova sede è stata realizzata nei locali contigui all’attuale Pronto soccorso e gli importanti interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento sono stati programmati in due step al fine di assicurare regolarmente il funzionamento del P.S. durante i lavori, puntando al miglioramento della ricettività del Pronto Soccorso e incrementandone gli spazi e i livelli di servizio nel rispetto degli standard e delle linee guida in materia.

Il trasferimento del PS nei nuovi locali consentirà la realizzazione del secondo step con la ristrutturazione dei locali attualmente in uso per l’ampliamento del PS in entrambe le strutture. Si è proceduto con la riconfigurazione della viabilità per l’accesso delle ambulanze e dei mezzi di soccorso, alla realizzazione di una nuova camera calda, dei locali per l’accettazione, l’attesa, il triage, una camera a pressione negativa e gli ambulatori per le cure e la gestione delle emergenze.