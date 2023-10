Avviso 22, continua il calvario dei tirocinanti: le pratiche restano bloccate

Sono ormai 4 anni di attesa, e ancora circa 300 giovani tirocinanti dell’ex avviso 22 non hanno ricevuto quanto dovuto per il proprio lavoro

Sono ormai quattro anni di attesa, e ancora circa 300 giovani tirocinanti dell’ex avviso 22 non hanno ricevuto quanto dovuto per il proprio lavoro. E rimangono ancora le 189 pratiche ferme, che rischiano di non essere più liquidate dall’Assessorato regionale al lavoro. Giovani che hanno svolto tirocini formativi che hanno portato a quasi nulla dal punto di vista occupazionale. “Si attende da parte della Regione Siciliana una soluzione definitiva – scrive Oreste Lauria, portavoce regionale dei tirocinanti dell’avviso 22 – ma nessuno dagli uffici del servizio 4 sa darci in questo momento delle risposte concrete”. A quanto risulta, infatti, ci sarebbe un problema per l’assegnazione di altre pratiche che devono essere lavorate e che attualmente risulterebbero bloccate dagli uffici preposti del dipartimento regionale al lavoro.

Tirocini formativi che non hanno portato a nulla

“Siamo stati usati – scrive Lauria – per far comodo alle aziende, imprese ed enti pubblici come manodopera a costo zero. Siamo stati trattati come merce usa e getta. Vogliamo un governo regionale presente con un coordinamento sulle politiche attive del lavoro che non permetta abusi”. Lauria, infatti, oltre a denunciare il mancato pagamento di molti dei giovani coinvolti nel bando, lamenta l’assenza di un provvedimento attuativo per la ricollocazione dei tirocinanti, per l’inserimento a lungo termine nel mondo del lavoro. Unica strada proposta, fare nuovamente formazione. “Nessuna forza politica di maggioranza al parlamento regionale si esprime per risolvere ed affrontare questa triste realtà – afferma ancora Lauria -. Lo diciamo con amarezza, siamo delusi dalle istituzioni della politica regionale siciliana, abbiamo sfiducia nella figure politiche che attualmente rappresentano la nostra Sicilia”.

Lauria: Giovani volenterosi delusi dalla politica siciliana

L’avviso 22 è stato un fallimento in termini di occupazione: 1.741 tirocini attivati, soltanto 170 giovani hanno ricevuto una proposta di lavoro concreta, ed una minima parte ha trovato lavoro temporaneo e sempre più precario. “Più appelli sono stati fatti nei mesi scorsi al presidente della regione siciliana Renato Schifani – conclude Lauria – siamo in attesa di un suo invito per poter spiegare le nostre ragioni di vita e le difficoltà che ogni giorno siamo costretti a affrontare. Siamo stanchi e provati, basta con le parole, vogliamo fatti concreti”. Che potrebbero arrivare, come sostiene Lauria ormai da anni, dall’utilizzo degli stessi fondi del bando, per un totale di 22 milioni di euro, mentre per i pagamenti ne sono stati usati circa 4. I rimanenti 18 milioni, secondo Lauria, potrebbero essere reinvestiti per gli stessi tirocinanti, che non possono accedere alla nuova manovra a supporto della formazione e il lavoro.

Foto di repertorio