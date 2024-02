Ayvens-Stellantis, accordo per 500mila veicoli elettrici

Consegne attese per il primo semestre del 2024

Ayvens, leader mondiale della mobilità sostenibile, e Stellantis hanno raggiunto un accordo quadro multimiliardario di importanza strategica. L’intesa prevede l’acquisto di fino a 500mila veicoli da parte delle affiliate di Ayvens per la sua flotta di leasing a lungo termine in tutta Europa, nei prossimi tre anni.

Le prime consegne inizieranno nel primo semestre del 2024 e proseguiranno per tutto l’anno. Ayvens è stata creata a maggio 2023 quando Ald Automotive ha acquisito LeasePlan, una delle società leader al mondo per la gestione flotte e per la mobilità.

Ayvens numero uno della classifica nel leasing auto multi-channel e multi-brand

Attualmente è il numero uno della classifica come player globale nel leasing auto multi-channel e multi-brand. Grazie a questo accordo, Ayvens e i suoi clienti potranno scegliere tra un’ampia gamma di veicoli degli iconici brand Stellantis.

Tra questi, Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall. I brand coinvolti potranno aumentare in futuro fino a coprire l’intero portfolio Stellantis.

Le consegne ad Ayvens includeranno un’ampia gamma di segmenti, dalle city car ai suv oltre ai furgoni e ai minivan.

“Sono entusiasta di annunciare questa innovativa partnership con Ayvens, che permetterà di sostenere la progressiva transizione dei clienti di Ayvens verso una mobilità più sostenibile”, ha detto Carlos Tavares, Ceo di Stellantis.

“Grazie ai nostri brand iconici e alla nostra offerta di veicoli elettrici siamo in grado di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza, ogni budget e stile di vita”, ha aggiunto.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo accordo quadro con Stellantis, con l`obiettivo di fornire ai nostri clienti dei veicoli multi-brand di qualità, aiutandoli progressivamente nel processo di transizione verso una mobilità più sostenibile, grazie all’eccellenza della gamma prodotti e della qualità dei servizi”, ha detto Tim Albertsen, Ceo di Ayvens.