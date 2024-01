Bagheria, 20enne trovato morto in casa

Un ragazzo è stato trovato morto nel Palermitano. Si tratta di un 20enne rinvenuto senza vita in una casa di Bagheria.

Un ragazzo è stato trovato morto nel Palermitano. Si tratta di un 20enne rinvenuto senza vita in una casa di Bagheria. A scoprire i fatti è stata la madre che ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto è così giunta intorno alle 13 odierne la Polizia. È inoltre intervenuto il medico legale per effettuare l’ispezione cadaverica. Secondo i primi rilievi pare che non siano stati individuati segni di violenza.