Bagheria, 65enne scippata: sviene e finisce al Pte

Una 65enne è stata scippata a Bagheria. Oggetto del furto una collana d’oro con un pendolo contenente la foto del figlio deceduto.

Una giornata da dimenticare per una donna che è stata vilmente scippata. Una 65enne è stata derubata a Bagheria. Oggetto del furto una collana d’oro con un pendolo contenente la foto del figlio di 22 anni deceduto da qualche anno. Il dramma non si è purtroppo concluso perché la signora si è subito accasciata per terra svenendo proprio a causa della paura. La malcapitata quindi è stata condotta da un’ambulanza al Pte (Punto territoriale di emergenza). I sanitari le hanno riscontrato alcune escoriazioni al collo provocate proprio dall’aggressione.

Dall’avvicinamento fino alla fuga

In via Veneto, vicino a corso Umberto, si è verificato lo scippo intorno alle 11:30 di oggi, 29 aprile. La 65enne si trovava all’interno della macchina in sosta quando è stata avvicinata da un ragazzo, sceso da un motorino. Alla guida del mezzo c’era un complice quando improvvisamente il giovane ha strappato la collanina. I criminali dopo aver commesso il reato sono scappati a bordo dello scooter. I poliziotti del commissariato hanno ascoltato la donna e alcuni potenziali testimoni. Sono arrivati sul luogo dei fatti anche i Carabinieri. Gli agenti si stanno occupando delle indagini. Le telecamere del posto sono al vaglio degli inquirenti.