Bagheria, droga e furti: arrestate 3 persone

Scatta l’arresto dei Carabinieri della Compagnia di Bagheria per due spacciatori e un panettiere per furto di energia.

Scatta l’arresto dei Carabinieri della Compagnia di Bagheria per due spacciatori e un panettiere per furto di energia. Fermato un 27enne rinvenuto con alcune dosi di hashish, materiale per tagliare la droga e 500 euro. I militari della Stazione di Santa Flavia hanno rinvenuto un 22enne con 30 grammi di hashish divisi in diverse dosi e quasi 350 euro. Entrambi sono finiti in carcere.

Arrestato un commerciante

I tecnici dell’Enel e le Forze dell’Ordine, inoltre, hanno effettuato un controllo in un panificio sempre Bagheria. Si è accertata così la presenza di un allaccio abusivo alla rete e il panettiere è stato fermato per furto aggravato. Il soggetto è stato condotto ai domiciliari su richiesta del PM. Sono stati convalidati tutti gli arresti dal GIP di Termini Imerese.