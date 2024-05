Bagheria, bancarotta fraudolenta: denunciati due imprenditori

Oltre alla denuncia, ai due indiziati è stato disposto anche il sequestro in maniera preventiva di oltre 360.000 euro

I finanzieri del comando di Palermo hanno denunciato per bancarotta fraudolenta due imprenditori di Bagheria. Oltre alla denuncia, ai due indiziati è stato disposto anche il sequestro in maniera preventiva di oltre 360.000 euro e l’applicazione della misura interdittiva all’esercizio imprenditoriale in atto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Bancarotta fraudolenta a Bagheria: le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due imprenditori di Bagheria avrebbero pilotato il fallimento di un’azienda dedicata al commercio di vestiario e calzature, generando un passivo di quasi due milioni di euro reso insoluto.

Aiutato dal figlio, l’amministratore della società fallita avrebbe avviato una vendita costante sottocosto delle merci e il trasferimento di ingenti valori aziendali come l‘avviamento, il marchio. In questo modo, sarebbero riusciti a distrarre buona parte dei valori aziendali dell’azienda fallita verso un’altra società dello stesso settore e nascondendo le reali perdite. Per questo motivo, oltre a un immobile e oggetti preziosi dal valore di oltre 50.000 euro, sono stati sequestrati anche diversi rapporti finanziari.

Inoltre, sono state rinvenute anche tre coppe di terracotta che, dopo le specifiche analisi del caso, sono risultate essere dei manufatti attici risalenti al V o VI secolo a.C. Questo ritrovamento, non ha fatto altro che peggiorare il quadro d’accusa delle persone coinvolte nella vicenda di Bagheria, a Palermo.