Bagheria, passi in avanti per la Cittadella dello studente

Il Comune di Bagheria è al lavoro per trasformare in realtà la struttura che dovrebbe sorgere in contrada Santa Marina. Un investimento complessivo dal valore di venti milioni di euro

BAGHERIA (PA) – Si fa sempre più vicina la realizzazione di una Cittadella dello studente. È trascorso poco più di un anno dall’incontro con cui l’Amministrazione comunale condivideva con le rappresentanze studentesche la possibilità di trasformare questo progetto in realtà, raccogliendo dai giovani idee e suggerimenti. Oggi quelle idee diventano sempre più concrete.

Il Comune, guidato dal sindaco Filippo Tripoli ha infatti annunciato la pubblicazione del bando per lo studio di fattibilità e la messa in gara in vista della realizzazione della struttura. I progressi compiuti riguardo al progetto, sono stati possibili anche grazie a una proficua interlocuzione tra il Comune e la Città Metropolitana di Palermo. Un lavoro sinergico che rappresenta un esempio di fruizione potenzialmente virtuosa delle opportunità offerte dai fondi del Pnrr. È su queste risorse che si baseranno i lavori, il cui costo complessivo ammonta a venti milioni di euro, con una quota di quattrocentomila euro destinata alla progettazione.

Benché la messa in atto dell’opera sia ancora da definire, l’iter che dovrebbe culminare nella realizzazione della Cittadella, stando alle informazioni fornite dall’Amministrazione, presenta dei punti chiave. Già lo scorso anno il Comune aveva illustrato la predisposizione, a opera dell’Ufficio Programmazione, dello studio preliminare da sottoporre alla Città Metropolitana. Le premesse, pertanto, sembrano essere favorevoli.

La struttura destinata a giovani e studenti verrà costruita in contrada Santa Marina. Una posizione che dona al progetto ulteriori qualità, considerando la prossimità della zona ad altre strutture pertinenti quali il Liceo scientifico e il Palazzetto dello Sport. Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, l’opera insisterà sui terreni tra i due edifici, prevedendo la creazione di un nuovo istituto scolastico, una sezione mensa e ristoro, nonché delle ampie aree esterne comprensive di spazi verdi e luoghi adibiti alle attività sportive e inerenti allo spettacolo. Un complesso che rappresenterebbe un supporto significativo per gli istituti scolastici del territorio, oltreché un riferimento (e probabilmente anche una comodità) per le esigenze di tantissimi giovani.

All’elaborazione delle idee hanno contribuito non soltanto gli stessi studenti, ma anche i componenti della Consulta giovanile di Bagheria. “L’idea che c’è stata originariamente esposta – spiega Federico Guzzo, presidente della Consulta giovanile – riguardava la creazione di un polo scolastico, provvisto di auditorium e sala mensa. Noi abbiamo proposto di puntare di più sul protagonismo dei giovani e sulla costruzione di spazi a loro dedicati. Soprattutto considerando i limiti della biblioteca di Bagheria, relativi sia agli orari sia ai posti disponibili, abbiamo suggerito di approfittare della fase progettuale per prevedere che una parte della struttura fosse in qualche modo autogestita dalle associazioni degli studenti e che potesse restare aperta anche in orario serale. Riteniamo inaccettabile che in una città di quasi sessantamila abitanti non ci siano ancora spazi del genere. Siamo ancora in una fase preliminare, ma il nostro obiettivo è quello di continuare a spingere per la creazione di spazi destinati alle attività extrascolastiche e che possano contribuire anche all’allargamento dell’offerta di servizi pubblici per la città”.

È senz’altro da considerare il fatto che, alla luce delle diverse proposte che sono state avanzate, l’arrivo della Cittadella avrebbe tutte le carte in regola per presentarsi come una novità promettente. La costruzione di un’area ideata a misura di studente, oltre ad offrire possibilità di integrazione dei servizi scolastici, fornisce anche notevoli spunti d’immaginazione. Non solo i nuovi spazi possono infatti rispettare quei requisiti capaci di arricchire l’esperienza didattica e formativa dei giovani, ma potrebbero anche estendere quel serbatoio di aree pubbliche in grado di favorire idee e iniziative, anche di natura culturale o ricreativa, a vantaggio dell’intera collettività.